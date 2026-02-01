“올해 안 폴스타 3·5 출시… 프리미엄 전기차 브랜드 되겠다”

“지난해 대비 35% 이상 판매량을 늘리면서 올해를 폴스타가 국내 시장에서 프리미엄 전기차 브랜드로 도약하는 해로 만들겠습니다.”
함종성 폴스타코리아 대표는 11일 서울 용산구 소월로 그랜드하얏트서울에서 진행한 미디어데이 행사에서 “폴스타 3와 폴스타 5를 올해 안에 국내에 출시하겠다”며 이같이 말했다. 폴스타 3는 2분기(4∼6월)에, 폴스타 5는 3분기(7∼9월)에 각각 출시될 예정이다.
국내 출시를 발표한 폴스타 3는 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 이 회사가 지금까지 국내에 출시한 폴스타 2, 폴스타 4는 모두 세단이었다. 국내에서 SUV의 인기가 높아지며 800V 배터리 시스템을 채용한 SUV 전기차를 출시한 것이다.
폴스타 5는 고출력 주행 성능을 갖춘 럭셔리 그랜드투어러(GT) 전기차라고 회사 측은 설명했다. 폴스타가 자체 개발한 알루미늄 플랫폼에 SK온의 배터리를 탑재하고 최대 출력 884마력을 낸다. 함 대표는 “동급 최고 수준의 2열 공간을 갖춰 뒷자리 탑승자도 여유롭게 여행할 수 있도록 했다”고 설명했다.
폴스타는 그러면서 고객 편의를 위한 충전 시설 등도 지속적으로 확장하겠다고 약속했다. 충전 수요가 높은 비즈니스 지역과 지역 랜드마크를 중심으로, 총 400기 이상의 ‘목적지 기반 충전 인프라’를 구축하고 폴스타 소유주 전용 충전 요금 혜택도 제공하겠다는 것이다. 그 외에도 제주를 찾는 폴스타 소유주를 대상으로 차량 제공, 전용 숙소 제공 등의 서비스도 확충하겠다고 덧붙였다.
함 대표는 “올해 4000대 이상의 차를 판매해 지난해 대비 판매 대수를 35% 이상 늘리겠다”며 “신차 두 모델 외에도 앞으로 매년 1종 이상의 신모델을 국내에 출시할 것”이라는 목표도 함께 제시했다.
한편 폴스타코리아는 이날 홍보대사(브랜드 앰배서더)로 배우 김우빈 씨를 선정했다고 덧붙였다. 김 씨는 행사장에서 “모든 라인업을 한자리에서 보니 무척 근사하다”며 “폴스타와 함께 만들어갈 이야기를 기대해 달라”고 말했다.
댓글 0