농협, 보급형 스마트팜 2000농가 지원… 총 사업비 75% 보조

농협이 ‘2026년 농협 생산자조직 대상 보급형 스마트팜 지원사업’에 참여할 농가를 모집한다고 10일 밝혔다. 신청 기간은 2월 2일부터 27일까지다.
보급형 스마트팜은 하우스, 과수원 등 기존 영농시설에 스마트팜 제어 장비를 설치하는 농협형 스마트팜 모델이다.
농가는 영농 환경과 재배 작물에 따라 4가지 유형 중 선택할 수 있다. 환경제어형은 온도, 습도, 이산화탄소 등 재배 환경을 자동으로 조절하는 시스템이다. 양액제어형은 작물 생육에 필요한 양액의 농도와 공급량을 제어한다. 관수제어형은 토양 수분 상태를 모니터링하며 물 공급을 자동화한다. 복합환경제어형은 이러한 기능들을 통합해 종합적으로 관리하는 시스템이다.
농협은 단순히 장비 설치에 그치지 않고 지속적인 지원을 제공한다는 방침이다. 설치 후에는 각 농가에서 축적된 영농 데이터를 분석해 맞춤형 컨설팅을 제공하고 스마트팜 활용을 위한 교육 프로그램을 운영한다. 장비 고장이나 오작동 시 신속한 사후관리(A/S)도 함께 지원할 계획이라고 밝혔다.
올해 지원 규모는 2000농가로, 지난해 977농가 대비 두 배 이상 늘어났다. 지원대상은 시설원예 및 노지작물을 재배하는 농협 생산자조직(공동선별·공동출하회) 회원 농가다. 생산자조직당 10농가 이상 참여해야 하고 참여를 희망하는 농가는 27일까지 신청서를 작성해 소속 지역농협에 제출하면 된다.
농협이 총 사업비의 75%를 지원하고 선정 농가는 25%를 부담하게 된다고 한다.
보급형 스마트팦 지원사업은 농협의 중점 사업으로 추진되고 있다. 강호동 농협중앙회장은 지난 1월 5일 새해 첫 현장경영으로 충남 논산의 보급형 스마트팜 농가를 방문해 사업 추진 현황을 점검한 바 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0