청년 취업문 더 좁아졌다…실업자 2만명 늘고 고용률 1.2% 하락

새해 첫 달 청년층 고용 지표가 악화한 것으로 나타났다. 청년층 실업률은 상승하고 고용률은 하락하며 취업 문턱이 한층 높아졌다.
11일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 1월 고용동향’에 따르면 지난달 청년층(15~29세) 실업률은 6.8%로 지난해 같은 달보다 0.8%포인트 상승했다. 청년층 실업자 수는 25만1000명으로 1년 전보다 2만1000명 늘어났다.
고용률 역시 뒷걸음질쳤다. 지난달 청년층 고용률은 43.6%로 전년 동월 대비 1.2%포인트 하락했다. 청년층 취업자 수는 343만4000명으로 1년 사이 17만5000명 감소했다.
이는 인공지능(AI) 확대와 기업의 경력직 선호 등 청년층에 불리한 노동시장의 구조적 변화가 부정적으로 작용한 결과로 풀이된다.
1월 전체 취업자 수는 2798만6000명으로 전년 동월보다 10만8000명 증가했다. 다만 취업자 증가 폭은 전년 동월(13만5000명)에 비해 주춤했다. 15세 이상 전체 고용률은 61.0%로 1년 전 수준을 유지했다.
같은 기간 전체 실업률은 4.1%로 1년 전보다 0.4%포인트 올랐으며, 실업자는 121만1000명으로 1년 전보다 12만8000명 증가했다. 가장 가파른 상승세를 보인 연령대는 고령층이었다. 60세 이상 실업자는 10만1000명(21.8%) 늘어나 전 연령대 중 증가세가 가장 두드러졌다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
