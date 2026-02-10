대우건설, 성수4지구 재개발 입찰… “공사비 460억 절감·최저 금리”

초저금리 CD-0.5%·물가상승 12개월 유예… “조합원 부담 최소화”
대우건설은 서울 성수4지구 재개발 정비사업 시공사 선정 입찰에서 조합원 부담을 대폭 낮추는 파격적인 사업 조건을 제시했다고 10일 밝혔다.
‘THE SEONGSU 520’ 제안… 520m 한강 조망라인 확보 설계
대우건설은 성수4지구 재개발 입찰에서 조합 예정 공사비보다 460억원을 절감한 금액을 제시하는 한편, 사업비 조달금리를 정비사업 사상 최저 수준으로 낮추고 물가상승에 따른 공사비 인상 시점도 12개월 유예하는 등 조합원 친화적 조건을 담았다고 전했다.
대우건설이 제시한 공사비는 1조3168억 원(평당 1099만 원)으로 조합이 책정한 예정 공사비 1조3628억 원(평당 1140만 원)보다 460억 원 가량 낮은 수준이다. 평당 공사비로 환산하면 41만 원 인하된 금액이다.
주목할 점은 공사비를 낮추면서도 설계 완성도와 마감재 수준, 전체적인 상품성은 오히려 하이엔드 이상으로 적용하겠다는 것이 대우건설의 전략이다. 대우건설은 이번 사업에 ‘THE SEONGSU(더성수) 520’이라는 브랜드를 적용할 계획이다.
대우건설의 제안 중 가장 파격적인 부분은 사업비 조달금리다. 대우건설은 CD(양도성예금증서) 금리에서 0.5%포인트를 차감한 ‘CD-0.5%’를 조달금리로 제시했다.
지난 2월 4일 기준 CD금리 2.75%를 적용하면 실제 조달금리는 2.25%에 불과하다. 대우건설 측은 최근 재개발·재건축 사업장에서는 찾아보기 어려운 최저 수준의 금리로 조합원들의 이자 부담을 크게 낮출 것이라고 자신했다.
물가상승에 따른 공사비 인상 부담도 대폭 완화하는 조건도 내놓았다. 통상 정비사업에서는 입찰 마감일을 기준으로 물가상승 지수를 반영하지만 대우건설은 조합과의 도급계약 체결 시점을 기준으로 적용하기로 했다. 여기에 더해 계약 후 12개월 동안 발생하는 물가상승분은 전액 시공사가 부담하는 조건도 제안했다.
성수4지구는 공사비가 1조원을 넘는 대형 사업인 만큼 물가상승 지수 적용 시 조합원 부담이 상당 수준 늘어날 수 있다. 대우건설은 12개월 유예 조건으로 약 225억 원이 절감될 것으로 전망하고 있다. 또 12개월 유예 이후에도 ‘건설공사비지수’와 ‘소비자물가지수’ 중 낮은 지수를 적용해 공사비 인상폭을 최소화하겠다는 방침이다.
한편 대우건설은 지난 9일 입찰 마감한 성수4지구 재개발사업의 설계안도 공개했다. 프리츠커상 수상자인 리차드 마이어가 설립한 마이어 아키텍츠(Meier Architects)와 협업해 ‘THE SEONGSU(더성수) 520’을 제안했다. 성수4지구는 520m 한강 조망 라인을 확보하고 있다.
대우건설 관계자는 “조합 예정 공사비보다 460억 원을 낮춘 금액으로 입찰했지만 품질과 상품성은 오히려 상향 적용했고 사업비 조달금리 역시 정비사업 역사상 가장 낮은 수준으로 제시했다”고 말했다.
이어 “이는 단순한 수치 경쟁이 아니라 조합원이 체감할 수 있는 실질적인 이익을 최우선으로 고려한 결과”라면서 “조합원 부담은 줄이면서도 최고 수준의 품질을 구현할 수 있도록 공사비와 금융 구조를 설계한 것이 이번 제안의 핵심”이라고 강조했다.
또한 “성수4지구는 단순한 재개발사업이 아니라 향후 성수동의 이미지를 상징적으로 보여줄 수 있는 핵심 사업지”라면서 “세계적인 건축 거장과의 협업을 통해 조합원들께 자부심을 드리는 것은 물론, 서울을 넘어 세계적으로 주목받는 주거 랜드마크를 목표로 설계를 진행했다”고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
