“먹지 마세요, 티슈입니다”… 깨끗한나라, 오브제 티슈 ‘깨나베이커리’ 출시

깨끗한나라가 베이커리 콘셉트의 오브제 미용티슈 ‘깨나베이커리’ 라인업을 출시한다고 10일 밝혔다.
‘깨나베이커리’는 갓 구운 빵 특유의 포근하고 아늑한 감성을 패키지 디자인에 담은 오브제 미용티슈다. 소모품으로 인식돼 온 미용티슈를 인테리어 아이템으로 재해석해 놓아두는 것만으로도 감각적인 분위기를 완성할 수 있도록 했다. 제품은 일반 2겹, 미니, 로션 3겹, 여행용 등 총 4종으로 구성됐다.
미용티슈로서의 사용감과 품질도 강화했다. 오브제 티슈 전 라인업은 100% 천연 펄프로 제작됐으며, 천연 유래 성분을 3.3% 함유한 로션 포뮬러를 적용해 피부 접촉 시 자극을 최소화했다.
신제품 출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 식빵과 크로와상 모양의 종이 방향제를 한정 수량으로 증정하며, 모든 구매 고객에게 ‘미니어처 식빵 만들기 DIY 리플렛’을 제공할 계획이다.
향후 깨끗한나라는 ‘깨나베이커리’ 세계관을 중심으로 시각적 경험을 강화하며 미용티슈를 인테리어 소품이자 하나의 콘텐츠로 확장할 계획이다. 이를 위해 인플루언서 협업 및 베이커리 카페 브랜드와의 콜라보레이션도 검토하는 등 브랜드 경험을 위한 체험형 마케팅을 전개할 예정이다.
동시에 유통 채널별 특성을 살린 타겟 마케팅과 전용 상품 라인업 구축에도 속도를 낸다. 자취방 꾸미기와 홈 인테리어에 관심이 높은 MZ세대를 겨냥해 오늘의집, 컬리 등 신규 커머스 채널로 유통망을 본격 확장할 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
