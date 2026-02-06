디케이화인케미칼, ‘7차 호주 드라이믹스 모르타르 회의’ 참가… 글로벌 네트워크 확장

고기능 셀룰로스 소재 전문기업 디케이화인케미칼이 지난 5일 호주 시드니에서 열린 ‘7차 호주 드라이믹스 모르타르 회의(7th Australian Drymix Mortar Meeting)’에 참가했다고 밝혔다.
이번 세미나에서는 드라이믹스 모르타르 산업의 최신 기술 동향을 공유하고, 해외 기업들과의 활발한 교류를 통해 글로벌 네트워크를 강화하는 의미 있는 시간을 가졌다.
행사는 호주 시드니 달링 하버에 위치한 해양 박물관(Maritime Museum)에서 열렸으며, 호주와 뉴질랜드 등 여러 국가의 드라이믹스 모르타르 분야 전문가들이 모여 기술 혁신과 산업 동향을 논의했다. 이번 세미나에서는 기술 중심의 발표와 제품 지향적인 발표가 이어졌으며, 업계 관계자들과의 네트워킹 세션을 통해 실질적인 협업 기회도 모색됐다.
디케이화인케미칼은 이번 행사에 참가하면서 최신 연구 동향과 기술 흐름에 대한 이해를 얻었으며, 글로벌 기업들과의 교류를 통해 향후 사업 협력과 기술 교류를 위한 기반을 다졌다.
회사 관계자는 “이번 세미나를 통해 글로벌 산업 동향을 직접 체감하고, 네트워크를 확장할 수 있었다”며 “앞으로 제품 개발과 기술 경쟁력 강화를 위한 밑거름이 될 것”이라고 전했다.
디케이화인케미칼은 앞으로도 국내외 주요 산업 행사에 지속적으로 참여하며 글로벌 시장에서의 기술력 강화와 경쟁력 확보를 위해 노력할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
