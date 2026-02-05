파타고니아, ‘리퓨지오 데이팩’ 컬렉션 출시… 대용량 모델 추가

리퓨지오 데이팩은 일상부터 장거리 여행까지 폭넓게 활용할 수 있도록 설계된 파타고니아의 대표적인 백팩이다. 이번 시즌에는 대용량 모델을 새롭게 추가했으며, 기존 제품의 내구성을 높이기 위한 개선 과정을 거쳤다. 특히 장기간 사용 시 마모되기 쉬운 스트랩 등 주요 부위의 구조를 개선했다.
모든 소재는 100% 리사이클 폴리에스터 및 나일론을 사용했으며, 외부 원단에는 환경에 유해한 과불화화합물(PFAS)을 함유하지 않은 내구성 발수 처리(DWR)를 적용했다. 제품들은 공정무역 봉제 인증 공장에서 생산됐다.
이번 시즌 컬렉션은 용량별로 26L, 30L, 32L 등 3종으로 구성됐다. 대표 제품 ‘리퓨지오 데이팩 26L’는 뛰어난 활용도로 꾸준한 인기를 얻고 있는 용량으로, 등교와 출퇴근 등 일상생활에 적합하다. 메인 수납공간과 전면 지퍼 포켓을 통해 자주 사용하는 소지품을 효율적으로 정리할 수 있으며, 15인치 노트북 수납이 가능한 내부 패딩 슬리브를 갖췄다. 또한 통기성이 뛰어난 백 패널을 적용해 장시간 편안하게 착용할 수 있다.
‘리퓨지오 데이팩 30L’는 여유로운 수납력을 갖춰 야외활동 시 활용도가 높다. 특히 백팩 전면의 메쉬 포켓은 간단한 물품 수납은 물론 젖거나 오염된 장비를 수납공간과 분리해 보관할 수 있다. ‘리퓨지오 데이팩 32L’는 컬렉션 중 가장 넉넉한 수납력을 갖춘 대용량 모델로, 가방 전면의 대형 포켓 2개와 사이드 물병, 하이드레이션 행거 등을 더했다.
