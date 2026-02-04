농심 백산수, 국제식음료품평원 평가서 4년 연속 최고 등급

농심 백산수가 세계적인 식품 품질 평가기관 ‘ITI(International Taste Institute, 국제식음료품평원)’에서 4년 연속 최고 등급을 받았다.
4일 농심에 따르면 백산수는 ITI 평가에서 최고 등급인 3스타를 수상했다. 2023년 첫 3스타 인증 이후 4년 연속이다.
2005년 벨기에 브뤼셀에서 설립된 국제식음료품평원은 유럽 20여 개국 약 200명의 미각 전문가들이 블라인드 테스트로 제품을 평가한다. 첫인상, 비주얼, 향, 맛, 끝맛 5가지 항목을 심사해 평균 90점 이상을 획득한 제품에만 3스타를 부여한다.
농심 관계자는 “세계적인 권위를 가진 전문가들에게 4년 연속 최고 등급을 받은 것은 백산수의 우수성을 글로벌 무대에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 소비자들이 믿고 마실 수 있는 백산수를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.
한편 백산수는 지난해 벨기에 ‘몽드 셀렉션(Monde Selection)’의 생수 부문 평가에서도 최고 등급인 ‘대상(Grand Gold)’을 3년 연속 수상했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
