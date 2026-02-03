롯데百 본점, 외국인 고객 매출 40%↑… “전용 멤버십 카드 성행”

롯데백화점은 지난해 12월 출시한 외국인 전용 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’의 발급 건수가 두 달 만에 2만5000건을 넘어섰다고 3일 밝혔다.
해당 카드는 롯데 계열사 쇼핑 혜택과 교통카드 기능을 결합한 멤버십이다. 롯데백화점 본점 5% 할인을 비롯해 롯데면세점·세븐일레븐 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 혜택을 제공하며 엘포인트 적립 및 사용도 가능하다. 롯데백화점 측은 본점을 발급해야 하는 오프라인 전용 멤버십임에도 불구하고 이같은 성과를 냈다고 강조했다.
이 같은 성과는 본점을 찾는 외국인 고객이 급증한 영향으로 풀이된다. 지난해 본점의 외국인 고객 매출 신장률은 40%를 기록했다. 최근 3년간 연평균 35%의 성장세를 보였으며, 지난해 기준 외국인 매출 비중은 전체의 약 25%까지 확대됐다. 연 매출 2조 원 규모의 대형 점포로서는 이례적인 수치로, ‘K백화점’으로서의 입지를 확인했다는 평가다.
고객 국적 또한 다변화되는 추세다. 2020년 7% 수준이던 미국·유럽 국적 고객 비중은 지난해 14%로 늘었으며, 동남아 고객 비중 역시 같은 기간 5.5%에서 15%로 증가했다.
롯데백화점은 해당 카드를 중심으로 계열사 간 혜택을 지속 확대하는 한편, 명동 지역 뷰티 업계와의 협업을 통해 외국인 고객 대상 마케팅을 한층 정교화할 계획이다.
‘상시 혜택’ 강화에 초점을 맞춘 전략도 이어가고 있다. 외국인 고객을 대상으로 한 롯데상품권 증정 프로모션을 상시 운영하는 한편, 본점 전 매장에 약 400대의 ‘즉시 환급기’를 설치해 결제 이후 매장에서 곧바로 세금 환급이 가능한 원스톱 쇼핑 환경을 구축했다.
K콘텐츠를 중심으로 한 리테일 경쟁력 강화도 유입을 이끄는 핵심 요인이다. 본점은 2022년 국내 최대 규모의 K뷰티관을 조성했으며, 2023년 이후에는 앤더슨벨, 렉토 등 글로벌 시장에서 주목받는 K패션 브랜드를 잇달아 유치했다. 특히 지난해 오픈한 K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드(KINETIC GROUND)’는 구매 고객 중 약 70%가 외국인으로 집계됐다. 명동 상권 내 플래그십 스토어가 없는 브랜드를 전략적으로 큐레이션한 점이 외국인 관광객들의 눈길을 끌고 있다는 분석이다.
강우진 롯데백화점 본점장은 “본점은 국내 최대 관광특구인 명동 상권을 대표하는 백화점이자 외국인 관광객이 반드시 찾는 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다”며 “쇼핑을 넘어 문화·관광 전반에서 K콘텐츠를 경험할 수 있도록 고객 편의와 혜택을 지속 확대해 국내 최대 복합 쇼핑타운으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
