‘3100만 원’ 휴머노이드 로봇, 이제 마트에서 쇼핑한다

이마트 영등포점, ‘로봇 스토어’ 운영 시작
휴머노이드부터 반려·돌봄·교육·취미 등 14종
실제 판매 사례 나와… 일부 제품은 품절까지
두 다리로 걸어 다니는 휴머노이드 로봇을 이젠 마트에서 구매할 수 있는 시대가 됐다. 전시장을 가야 볼 수 있거나, 산업 현장의 미래 기술로만 여겨지던 로봇을 일반 소비자도 직접 경험하고 체험할 수 있는 생활 가전 영역으로 확장된 셈이다.
2일 오후 이마트 일렉트로마트 영등포점. 매장 입구부터 사람들의 시선과 발길이 멈춘 곳이 있다. 이마트가 지난달 30일부터 운영하기 시작한 ‘로봇 스토어’다.
이곳에선 휴머노이드 로봇을 비롯해 반려·돌봄·교육·취미 등 14종의 로봇 제품을 판매한다. 가격대도 최대 3100만 원부터 10만 원 초반대까지 다양하다.
주요 전시 제품으로는 유니트리의 G1 휴머노이드 기본형 모델(3100만 원)이 있다. 이 로봇은 최근 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 ‘CES 2026’에서 복싱하는 로봇으로 화제를 모은 바 있다. 걷기와 앉기, 일어서기, 좌우 회전, 팔다리 움직임 등 사람과 유사한 운동 자유도를 갖췄다. 360도 전방위 인식 시스템과 3D 라이다 및 거리 인식 카메라를 장착해 더욱 똑똑한 움직임을 보여준다.
4족 보행로봇(476만 원)인 유니트리의 Go2 모델도 있다. 점프, 스트레칭, 악수, 앉기 등 다양한 동작이 가능하며, 사람의 말을 이해해 명령을 수행할 수 있다. 또한 센서 정보를 결합해 주변 환경을 감지할 수 있다. 최대 러닝 속도는 약 2.5㎧다.
이들 로봇은 시연존이 별도로 마련됐다. 아직까진 시연 일정이 정례화되진 않은 상황이며, 고객이 몰리는 등 매장 상황에 따라 시연을 진행할 방침이다.
시니어 세대를 위한 치매예방 로봇부터 아동의 발달을 돕는 로봇까지 목적형 생활 로봇도 선보인다. 대표적인 상품인 돌봄로봇 다솜(198만원)은 치매예방 게임은 물론 치매 인지검사도 가능하다. 일상적인 대화부터 약 복용이나 생활리듬 알림, 위험감지, 낙상 알림 등 24시간 돌봄 모니터링 등 시니어 돌봄 기능에 최적화된 로봇 상품이다. 실제 국내 지방자치단체에서는 보건소, 치매안심센터 등에 해당 로봇을 비치해 시니어 건강관리에 활용하고 있다.
교육형 로봇으로는 바둑과 오목 대국 기능을 갖춘 ‘센스로봇 GO’(158만 원)가 있다. 로봇팔을 통해 바둑판 위에서 대국이 가능하다. 감정을 표현하고 사람과 소통할 수 있는 반려로봇인 루나 프리미엄‘(88만 원)은 생성 AI 기술을 탑재해 사람과 대화하고 따라다니는 등 다양한 상호작용이 가능하다. 1000가지가 넘는 감정 표현도 가능하고 춤추며 노래하기, 블록 코딩 기능도 갖췄다.
이마트는 금액 부담을 낮춘 10~20만 원대 중저가 라인업도 배치했다. 에일릭·에일리코 AI 반려로봇(10만9000원~22만9000원)과 바둑형 멀티게임보드(15만 9000원) 등이다.
이마트에 따르면 지난 주말(1월 31일~2월 2일)간 바둑로봇인 센스로봇 GO와 강아지 형태의 ‘루나 AI 반려 로봇’은 실제 판매가 이뤄졌다. 2일 오후 기준으로 에일리코 AI 반려 키링 로봇(10만9000원)은 품절이다. 휴머노이드 로봇은 점포를 통해 여러 문의가 접수됐으나, 아직 판매로 이어지진 않은 상황이다. 판매를 시작한 지 나흘밖에 되지 않았기 때문에 조금 더 지켜볼 필요가 있다는 게 관계자 설명이다.
이마트 관계자는 “해외 전시장 등에서나 볼 수 있던 로봇을 일반 소비자들도 직접 보고 체험하고 구매할 수 있는 경험을 제공하고자 로봇 매장을 선보이게 됐다”며 “앞으로는 소비자가 자신의 라이프스타일에 맞춰 로봇을 선택하는 생활 가전 시장으로 확장될 것으로 기대된다”고 전했다.
