150조 국민성장펀드, 비수도권에 5년간 60조 투자한다

금융위원회가 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 60조 원 이상을 비수도권에 투자하고, 정책금융기관을 통해 연간 100조 원이 넘는 지방 우대금융을 공급하기로 했다.
금융위 국민성장펀드 추진단은 2일 서울 마포구 프론트원에서 지방정부, 정책금융기관과 함께 ‘전국 지방정부 대상 국민성장펀드 간담회’를 열었다. 이날 간담회는 지역 중심의 첨단전략산업 프로젝트 발굴 전략을 논의하고 국민성장펀드 운용방식과 신청 절차를 지방정부에 안내하기 위해 마련됐다. 첨단전략산업 투자를 위해 정부·민간·산업계가 공동으로 조성하는 150조 원 규모 국민성장펀드는 이재명 정부 핵심 국정과제다.
그동안 각 지방정부는 국민성장펀드 추진단에 적극적으로 사업 제안을 해왔다. 지난달 30일 기준 비수도권 지역에서 91건, 약 70조 원 규모의 사업이 제출됐다. 부산은 인공지능 전환(AX)·로봇 융합 스타트업 타운 조성 사업을 추진단에 제안했다. 경북은 실리콘 웨이퍼 생산 증설 사업을, 전남은 국가 AI 컴퓨팅 센터·미래차 핵심부품 생산기지 건설 등을 제출했다. 향후 금융위와 산업은행 사무국은 투자 심의위원회와 기금운용심의회 등의 검토를 거쳐 지원 대상을 결정할 예정이다.
금융위는 국민성장펀드와 별도로 지방 우대금융 활성화 정책에 따라 정책금융기관을 통해 올해 240조 원 규모의 기업금융 자금을 공급한다. 이 중 41.7% 이상인 106조 원을 비수도권에 배정할 계획이다.
