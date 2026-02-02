한국농어촌공사, ‘규범준수 경영시스템’ 첫 국제인증… “공공기관 모범되겠다”

윤리·준법경영 체계 국제 표준(ISO 37301) 부합
한국농어촌공사가 국제 기준에 부합하는 윤리·준법경영 시스템을 공식 인증받았다. 공사는 2일 국제표준화기구(ISO)로부터 ‘규범준수 경영시스템(ISO 37301)’ 인증을 취득했다고 밝혔다.
조직문화 혁신 프로그램 ‘KRC 클린 웨이브’ 운영
부패 위험 관리 강화·소통 확대 등 평가 받아
“투명하고 신뢰받는 공공기관으로 도약할 것”
‘규범준수 경영시스템(ISO 37301)’은 조직이 법령과 정책, 내부 윤리 규정을 얼마나 체계적으로 준수하고 있는지를 평가해 인증하는 국제 표준 제도다. 이번 인증 취득으로 한국농어촌공사는 윤리경영이 국제 수준의 관리 체계 위에서 운영되고 있음을 인정받았다.
심사 과정에서 공사는 경영 전반의 투명성과 공정성을 높이기 위한 제도적 개선 노력을 높이 평가받았다. 김인중 사장은 취임 이후 청렴·윤리 경영을 조직문화의 핵심 가치로 삼고, 단계별 혁신 프로그램인 ‘KRC 클린 웨이브(Clean Wave) 1·2·3’을 도입해 실천 체계를 마련했다.
또한 규범준수 문화 확산 캠페인, 부패 위험 요인 식별 및 관리 강화, 내부외부 이해관계자와의 소통 확대 등을 추진하며 윤리경영이 현장에서 체감될 수 있도록 제도를 강화했다.
김인중 사장은 “이번 인증은 공사가 국민과 농어민으로부터 신뢰받는 기관으로 나아가는 중요한 이정표가 될 것이다. 앞으로도 모든 경영 과정에서 윤리와 원칙을 우선해 투명한 공공기관의 모범이 되겠다”고 말했다. 공사는 향후 규범준수 경영시스템을 지속적으로 고도화하고, 공공부문 투명 경영의 선도 기관으로서 책임을 강화할 계획이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
