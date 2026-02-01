“미국산 흰 달걀 한판에 5990원”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 2일 00시 30분

1일 홈플러스 서울 강서점에서 고객들이 ‘미국산 백색 신선란’을 살펴보고 있다. 홈플러스는 전국 대형마트와 홈플러스 익스프레스에서 미국산 달걀 한 판(30개)을 5990원에 단독 판매하고 있다.

#홈플러스#서울 강서점#미국산#달걀
이훈구 기자 ufo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

