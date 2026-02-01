[DBR/알립니다]‘내 직무에 꼭 맞는 AI 에이전트 마스터 클래스 3기’ 수강생 모집

생성형 인공지능(AI)이 단순한 질의응답 도구를 넘어 상황을 인식하고 판단해 정보 수집부터 실행까지 스스로 완성하는 ‘AI 에이전트’ 시대로 진화하고 있습니다. 이제 다양한 직무 분야에서 AI를 사용하는 능력을 넘어 내 직무에 맞는 AI 에이전트를 설계하고 활용하는 역량이 요구되고 있습니다. 이에 DBR(동아비즈니스리뷰)이 ‘AI 에이전트 마스터 클래스 3기’ 과정을 개설했습니다. 본 과정은 AI 에이전트의 핵심 개념부터 실제 비즈니스 현장에서 바로 적용할 수 있는 설계 방법까지 실습 중심으로 학습하는 교육 프로그램입니다. 국내 주요 기업과 다수의 AI 프로젝트를 수행해 온 알고리즘랩스와 함께 AI 에이전트를 직접 설계하고 적용하는 방법을 다룹니다. 활용 사례와 단계별 예제 실습을 통해 초보자도 쉽게 이해할 수 있게 구성했습니다. AI 에이전트를 설계해 현업과 일상에 활용하고 싶은 분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
●교육 일시: 2026년 2월 23일(월), 24일(화) 오전 10시∼오후 5시 30분
●교육 내용: AI 에이전트의 개념과 활용 사례, 기본 에이전트 예제 구현, 실제 업무에 적용할 수 있는 기획 및 구현 등
댓글 0