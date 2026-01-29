李대통령 “생리대 비싸다” 지적에… 쿠팡, PB 생리대 최대 29% 인하

쿠팡의 PB 자회사 씨피엘비(CPLB)가 생리대 가격을 최대 29% 낮춘다.
쿠팡 CPLB는 내달 1일부터 생리대 전문 PB 브랜드 ‘루나미’의 개당 생리대 가격을 중형 99원, 대형 105원으로 조정한다고 29일 밝혔다.
시중에서 팔리는 주요 제조사 브랜드(NB)의 중대형 사이즈 생리대는 1개당 가격이 100원 후반대에서 시작, 통상 200~300원 이상에 형성돼 있다. 반면 쿠팡 CPLB는 루나미 생리대 중대형 상품을 1개당 120~150원대로 저렴하게 제공해왔다.
현재 루나미의 대표 상품은 중형 18개입 4팩(9390원·개당 130원), 대형 16개입 4팩(9440원·개당 148원)이다. 이번 인하 조치로 같은 중형 18개입 4팩 제품은 7120원, 대형 16개입 4팩은 6690원으로 낮아진다. 각각 24%, 29%씩 인하한 셈이다.
루나미 생리대는 100% 국내 생산되는 중소 제조사 상품이다. 쿠팡은 판매가 하락분만큼 발생하는 손실은 전액 부담할 방침이다.
한편 이재명 대통령은 최근 생리대 가격을 몇 차례 지적한 바 있다. 지난 20일 국무회의에선 “우리나라 생리대가 해외 대비 40% 비싸다”며 고품질·저가 생리대 생산 및 무상 공급 방안의 필요성에 대해 언급했다.
