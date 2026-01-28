현대건설, 350MW 태양광 개발로 글로벌 에너지 인프라 확대

현대건설은 27일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 태양광 개발 프로젝트 ‘루시(LUCY)’ 착공식을 개최했다고 밝혔다. 이는 글로벌 신재생에너지 시장에서 사업 영역을 확대하며 에너지 전환을 선도하겠다는 현대건설의 의지를 보여주는 행보로 평가된다.
이번 프로젝트는 현대건설을 비롯해 한국중부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), EIP자산운용, PIS펀드 등이 참여한 이른바 ‘팀 코리아’ 컨소시엄이 미국 텍사스주 콘초 카운티에 설비용량 350MW 규모의 대형 태양광 발전소를 건설·운영하는 사업이다. 여의도 면적의 약 4배에 달하는 1173만㎡ 부지에 총 약 7500억 원의 사업비가 투입되는 대규모 프로젝트다.
현대건설은 개발 단계부터 참여해 지분 투자, 기술 검토, 태양광 모듈 공급을 담당하고 있다. 시공은 현지 건설사인 프리모리스(Primoris)가 맡고 운영은 한국중부발전이 수행한다.
이날 착공식에는 김경수 현대건설 글로벌사업부 전무, 이영조 한국중부발전 사장, 박희준 EIP자산운용 대표를 비롯해 윌리 드 수자(Willie De-Souza) 프리모리스 부사장, 데릭 유진(Darrick Eugene) 하이로드에너지마케팅(High Road Energy Marketing) 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
해당 사업은 2023년 프로젝트 펀드 투자계약 및 사업권 인수계약 체결 이후 각종 인허가와 실사를 거쳐 지난해 금융조달을 완료했다. 이후 지반조사와 상세설계 등 사전 공정을 마치고 이번 착공식을 계기로 본공사에 돌입했다.
본공사에서는 태양광 트래커와 고압 설비, 태양광 모듈 구축 등이 진행되고 2027년 7월 준공 및 상업운전 개시를 목표로 하고 있다. 준공 이후에는 연간 약 926GWh의 전력을 35년간 생산할 예정이다. 이는 월평균 300kWh를 사용하는 4인 가구 기준으로 약 26만 가구가 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.
생산된 전력은 VPPA(가상전력구매계약) 방식으로 스타벅스, 워크데이 등 글로벌 기업에 공급될 예정이다. 현대건설은 이를 통해 미국 내 친환경 전력 공급을 확대하는 한편, 글로벌 RE100 달성에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현대건설 관계자는 “프로젝트 루시는 현대건설이 북미 신재생에너지 시장에 본격 진출했음을 알리는 대표적인 프로젝트로 지난해 발표한 에너지 중심 성장 전략 이후 거둔 실질적인 성과라는 점에서 의미가 크다”면서 “개발·금융·건설·운영을 아우르는 에너지 사업 전반의 역량을 바탕으로 대형 원전과 SMR, 태양광 등 미래 에너지 사업에 박차를 가하는 동시에 글로벌 선진시장에서의 사업 경쟁력도 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
