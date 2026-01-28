애플워치 ‘고혈압 알림 기능’ 한국서도 제공한다

애플이 한국에서도 애플워치 고혈압 알림 기능을 출시했다. 그동안 미국과 유럽연합(EU) 등 일부 국가 사용자들만 사용할 수 있던 기능이지만, 최근 식품의약품안전처 승인을 얻어 한국 사용자들도 이 기능을 쓸 수 있게 됐다.
28일 애플에 따르면 한국에서는 이날부터 애플워치의 고혈압 알림 기능을 사용하는 게 가능해졌다. 애플워치 시리즈9과 이후 모델, 애플워치 울트라2와 이후 모델 사용자들은 ‘건강’ 애플리케이션(앱)에서 고혈압 알림 기능을 켜면 알고리즘이 30일 동안의 데이터를 분석한다. 사용자가 만성 고혈압이 의심되면 기계가 알림을 보내고, 의사 진료를 받을 것을 권고한다. 이 기능을 사용하려면 사용자가 22세 이상이며 기존에 고혈압을 진단받은 적이 없어야 한다. 임산부 사용은 제한된다.
해당 기능은 애플워치에 내장된 센서가 사용자의 심박과 혈관의 수축·이완을 분석하는 방식으로 작동한다. 이 때문에 사용자의 혈압 수치를 실시간으로 측정해 알려주는 방식의 기능은 제공하지 않는다. 애플은 이미 고혈압을 앓고 있거나 실시간으로 혈압을 추적하길 원하는 사람들을 위해 개발된 기능이 아니라고 설명했다. 대신 사용자가 별개의 혈압 측정 도구를 가지고 있다면 건강 앱에서 이를 기록하고 관리할 수 있다.
댓글 0