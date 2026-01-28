생성형 AI, 근로시간 평균 17.6% 절감…근로자의 약 56%가 업무에 활용

근로자들이 생성형 인공지능(AI)을 활용하면서 평균 근로시간이 17% 넘게 줄어든 것으로 나타났다.
28일 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)가 발표한 ‘생성형 AI와 기업의 생산성: 현실과 과제’ 보고서에 따르면 근로자의 56%가 업무에 생성형 AI를 활용하고 있는 것으로 조사됐다. 이번 조사는 전국 만 20세 이상 임금근로자 3000여 명을 대상으로 진행됐다.
응답자들은 생성형 AI를 활용하지 않았다면 주당 평균 8.4시간을 추가로 근무해야 했을 것이라고 답했다. 주당 평균 근로시간 39.3시간을 기준으로 하면 근로시간이 17.6% 절감된 셈이다.
생성형 AI 활용률은 남성, 저연령층, 고소득층, 화이트칼라 직종에서 상대적으로 높게 나타났다. 산업별로는 정보통신업에서 77.6%로 가장 높았고, 전문서비스·과학업이 63.0%로 뒤를 이었다. 기업 규모별로는 대기업의 활용률이 66.5%로 중소기업(52.7%)보다 13.8%포인트 높았다.
업무 영역별로는 문서 작성과 요약에서의 활용이 가장 두드러졌다. 특히 사용 빈도가 높은 근로자일수록 기획, 분석 등 전문적·창의적 업무로 활용 범위가 확대되는 경향을 보였다.
반면 생성형 AI를 업무에 활용하지 않는 근로자(28.5%)는 낮은 업무 효용성과 활용 기술 부족을 주요 이유로 꼽았다. 대기업 근로자의 경우 보안 정책과 내부 규정 등 회사 차원의 제도적 제약을 이유로 든 비중이 25.5%로, 중소기업(12.3%)보다 두 배 이상 높았다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
