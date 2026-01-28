코스피 5100-코스닥 1100 나란히 첫 돌파

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 28일 09시 31분

글자크기 설정

코스피가 상승 출발해 장중 5100선을 돌파한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 전 거래일(5084.85)보다 60.54포인트(1.19%) 오른 5145.39에, 코스닥 지수는 전 거래일(1082.59)보다 10.88포인트(1.00%) 오른 1093.47에 거래를 시작했다. 2026.01.28. 뉴시스
코스피가 상승 출발해 장중 5100선을 돌파한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 전 거래일(5084.85)보다 60.54포인트(1.19%) 오른 5145.39에, 코스닥 지수는 전 거래일(1082.59)보다 10.88포인트(1.00%) 오른 1093.47에 거래를 시작했다. 2026.01.28. 뉴시스
코스피가 28일 사상 첫 5100선을 돌파했다. 코스닥도 1100선을 넘었다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 오전 9시 13분 기준 전일 종가와 비교해 82.61포인트(1.62%) 오른 5167.46이다.

지수는 전일 대비 60.54포인트(1.19%) 오른 5145.39에 개장해 급등세가 지속되고 있다.

앞서 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 경고했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 하루 만에 이를 철회할 여지를 보이자 코스피가 상승 출발한 것으로 보인다.

전날 ‘80만닉스’에 안착한 SK하이닉스는 1.25% 상승한 81만원에 거래를 시작한 뒤 장 초반 한때 81만5000원까지 올랐다. 현대차는 3.38%, 기아는 1.04% 상승 출발했다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 17.49포인트(1.62%) 상승한 1100.08를 기록하고 있다.

#코스피#코스닥#SK하이닉스#관세
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스