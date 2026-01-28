코스피 5100-코스닥 1100 나란히 첫 돌파

코스피가 28일 사상 첫 5100선을 돌파했다. 코스닥도 1100선을 넘었다.
이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 오전 9시 13분 기준 전일 종가와 비교해 82.61포인트(1.62%) 오른 5167.46이다.
지수는 전일 대비 60.54포인트(1.19%) 오른 5145.39에 개장해 급등세가 지속되고 있다.
앞서 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 경고했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 하루 만에 이를 철회할 여지를 보이자 코스피가 상승 출발한 것으로 보인다.
전날 ‘80만닉스’에 안착한 SK하이닉스는 1.25% 상승한 81만원에 거래를 시작한 뒤 장 초반 한때 81만5000원까지 올랐다. 현대차는 3.38%, 기아는 1.04% 상승 출발했다.
같은 시각 코스닥은 전일 대비 17.49포인트(1.62%) 상승한 1100.08를 기록하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
