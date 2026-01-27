스텔라떡볶이, 쫄깃한 닭다리살 가득 신메뉴 ‘닭떡볶이’ 출시

스텔라떡볶이(대표 장조웅)가 닭다리살을 활용한 신메뉴 ‘닭떡볶이’를 선보이며 떡볶이 메뉴의 새로운 확장 가능성을 제시했다.
앞서 시원하게 즐기는 ‘냉떡볶이’를 선보이며 떡볶이의 계절적 한계를 넓힌 데 이어, 이번에는 든든한 한 끼로 즐길 수 있는 메뉴를 통해 또 다른 변주에 나섰다.
‘닭떡볶이’는 닭다리살을 메인 재료로 활용해 기존 떡볶이보다 든든한 구성을 갖춘 메뉴로, 간식 중심이던 떡볶이를 식사 메뉴로 확장하려는 브랜드 전략의 일환이다. 남녀노소 누구나 즐기는 식재료 활용으로 가족 식사 외에 야식, 술안주로도 관심을 끌 것으로 기대된다.
스텔라떡볶이 본사 담당자는 “떡볶이를 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 메뉴 확장을 이어가고 있다”며 “앞으로도 새로운 시도를 통해 브랜드만의 차별화된 메뉴를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.
한편, 스텔라떡볶이는 치킨 프랜차이즈 ‘60계치킨’을 운영 중인 ㈜장스푸드가 선보인 떡볶이 브랜드다. 2022년 가맹사업을 시작한 이후, 브랜드 경쟁력 강화를 위한 마케팅과 가맹점 운영 지원을 지속적으로 확대해 나가고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
