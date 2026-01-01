“韓, 로봇 강국이지만 공급망 리스크에 취약”

무협 “로봇 밀도 전세계 1위 속
한국이 로봇 활용 강국임에도 핵심 소재·부품의 높은 해외 의존도 탓에 ‘공급망 리스크’에는 취약하다는 분석이 나왔다.
소재-부품 국산화율 40%대 불과”
한국무역협회(무협) 국제무역통상연구원은 25일 이 같은 내용이 담긴 ‘글로벌 로보틱스 산업 지형 변화와 한일 공급망 비교 및 시사점’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 한국의 로보틱스 시장 규모는 중국 일본 미국에 이어 세계 4위였다. 근로자 1만 명당 운용 중인 산업용 로봇 대수를 뜻하는 ‘로봇 밀도’는 1012대로 세계 1위다.
이같이 로봇 활용에는 선진적이지만 수출에서는 뒤처져 있었다. 한국 로봇 시장은 총 출하량의 71.2%가 내수에 집중된 반면 일본은 70% 이상을 수출하고 있다.
특히 우리는 핵심 부품의 해외 의존도가 높았다. 지난해 로봇 구동에 필수인 영구자석의 대부분(88.8%)을 중국으로부터 수입했으며 정밀감속기 등 주요 부품 역시 일본, 중국에서 들여왔다. 국내 로봇 제조업계의 소재·부품 국산화율은 40%대에 머물렀다.
반면 일본은 감속기, 모터 등 글로벌 로봇 핵심 부품 시장에서 약 60∼70%를 점유하고 있다. 무협은 공급망 안정화가 시급하다며 핵심 소재·부품을 거래하는 국내 기업 간의 공동 연구개발(R&D) 강화 등을 주문하며 정부 차원에서도 공공 수요 창출 등의 정책적 지원이 필요하다고 밝혔다.
최원영 기자 o0@donga.com
