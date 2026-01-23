‘건강 중시’ 소비 트렌드 따른다…칼스버그 무알코올 맥주 ‘0.0’ 출시

건강한 라이프스타일을 중시하는 소비자 트렌드에 따라 무알콜 맥주 시장이 커지고 있다.
덴마크 프리미엄 맥주 브랜드 칼스버그(Carlsberg)가 2026년 새해 첫 신제품으로 무알코올 맥주 ‘칼스버그 0.0’을 출시한다고 23일 밝혔다. 칼스버그는 이번 신제품을 통해 국내 무알코올 맥주 시장 공략에 나선다는 계획이다.
이 제품은 알코올 도수를 0.0%로 구현하면서도 맥주 본연의 풍미와 청량감을 살렸다. 여가 공간은 물론, 운동이나 러닝 이후에도 시간과 장소에 구애받지 않고 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 깔끔한 바디감과 쌉싸름함이 조화를 이루는 필스너 스타일이 특징으로, 알코올 없이도 칼스버그 특유의 밸런스를 유지했다는 평가다.
칼스버그 코리아 관계자는 “칼스버그 0.0은 알코올 없이도 필스너 본연의 맛과 균형을 구현한 제품으로, 다양한 라이프스타일 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 무알코올 맥주”라며 “2026년 새해 첫 신제품으로 국내 무알코올 맥주 시장 공략을 본격화할 계획”이라고 말했다.
칼스버그는 170년이 넘는 양조 역사와 노하우를 바탕으로 맥주의 본질인 맛과 균형을 중심에 둔 브랜드 철학을 이어오고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
