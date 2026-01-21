아워홈, 한국식품연구원과 식품안전기술 공동연구… ‘푸드테크 고도화’ 추진

‘K-푸드테크’ 기반 식품안전 고도화 협력
신속진단 플랫폼·AI 예측 관리 체계 구축
현장 중심 연구로 실효성 강화
식품 기술의 글로벌 확산 기반 마련
아워홈이 한국식품연구원과 손잡고 식품안전 기술과 푸드테크(식품 기술) 고도화를 위한 공동 연구에 나선다. 아워홈은 20일 전라북도 완주군 한국식품연구원에서 ‘식품안전 및 식품기술 전반에 대한 공동 연구 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 양동운 아워홈 안전환경실장과 백현동 한국식품연구원장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲식품안전 기술 고도화 ▲현장 맞춤형 품질·위생 관리 기술 개발 ▲푸드테크 기반 연구 ▲신사업·상품화 연계 연구 등 아워홈 연구개발(R&D) 전반에 걸친 중장기 협력 체계를 구축한다.
아워홈은 단체급식, 외식, 제조, 물류 등 다양한 사업 부문에서 축적한 현장 데이터를 기반으로 한국식품연구원의 식품과학 및 공정 기술 역량을 결합해 실질적인 현장 중심 연구를 추진할 계획이다. 이를 통해 국내외 사업장에서 적용할 수 있는 식품안전 및 품질 관리 기술을 개발하고, 단계적으로 활용 범위를 확대한다.
특히 식품 제조 과정에서 발생할 수 있는 미생물 오염을 신속하게 진단하고 관리할 수 있는 기술을 공동으로 개발한다. 신속진단 키트와 센서 기술을 활용해 식품 가공 시설, 단체급식장, 병원 등 다양한 환경의 위생 상태와 오염도를 효율적으로 모니터링하는 플랫폼 구축을 목표로 한다.
또한 AI 기반 예측·관리 체계, 공정 및 품질 관리 기술 고도화, 식중독 예방 기술 등을 중심으로 공동 연구를 확대할 방침이다. 양 기관은 향후 신시장 진출을 위한 상품 개발과 품질·위생 관리 기술 연구에도 협력하기로 했다.
아워홈 관계자는 “이번 협력을 통해 식품안전 기술 역량을 강화하고 현장 중심의 안전 관리 체계를 한층 고도화할 것이다. 기술 혁신을 바탕으로 신뢰받는 식품기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
댓글 0