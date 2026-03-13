[사설]음모론 방송 후 ‘책임 없다’ 발뺌만… 이런 유튜브 그냥 둘 건가

더불어민주당이 김어준 씨 유튜브에 출연해 이재명 대통령 사건의 공소 취소와 검찰의 보완수사권 거래설을 주장한 MBC 기자 출신 장인수 씨를 허위 사실 적시 명예훼손 혐의로 고발하기로 했다. 김 씨도 “애초 이 대통령은 그런 딜을 제안할 사람이 절대 아니다” “이 사안은 이 이상 진도를 나가지 못할 것 같다”며 발을 뺐다. 하지만 문제의 거래설에 대해선 장 씨가 방송 도중 사전 조율 없이 말한 것이라며 사과를 거부했다. 장 씨와 짜고 거래설을 흘렸다는 의혹에 대해서는 “고소하면 모조리 무고로 걸어버릴 것”이라고 했다.
현직 대통령과 검찰이 연루된 거래설 같은 파장이 큰 사안을 출연자가 제작진과 미리 상의도 하지 않고 터뜨렸다는 주장은 상식적으로 믿기 어렵다. 설사 사전에 몰랐다고 하더라도 문제의 발언을 내보낸 김 씨의 책임은 가볍지 않다. 장 씨가 방송 당시 “단독 보도”라며 공소 취소 거래설을 제기하는 동안 김 씨는 ‘대통령한테 직접 듣지 않는 한 팩트인지 어떻게 아느냐’ ‘이해가 안 간다’면서도 “쭉 얘기해보라”고 했고, 장 씨의 이야기가 끝난 뒤엔 “큰 취재를 했다”고 했다. 이쯤 되면 ‘방송 사고’에 가깝다.
방송이 나간 후 대처도 무책임했다. 거래설의 당사자들은 “황당한 음모론”이라며 부인했지만 장 씨와 김 씨 모두 이를 반박할 만한 최소한의 자료도 내놓지 않았다. 김 씨 유튜브는 청와대 출입 기자까지 둔 이른바 ‘인터넷 언론’이다. 모든 보도가 항상 정확하기는 어렵지만 팩트체크와 게이트키핑을 통해 오보를 최소화하려는 노력을 하는 것은 기본이다. 또한 잘못된 보도가 나갔을 때는 상응하는 정정보도와 함께 관련자들의 책임을 묻고 재발을 방지하기 위한 대책을 내놓아야 한다. 그런데 김 씨는 “취재 내용의 신빙성은 장 전 기자 본인이 책임져야 할 일” “왜 우리가 사과해야 하냐”며 오히려 큰소리치고 있다.
김 씨가 안하무인이 된 데는 여당의 책임도 크다. 김 씨는 그동안 온갖 음모론으로 혼란을 부추겨 놓고 제대로 사과한 적이 없다. 그런데도 여권 인사들은 홍보 효과를 노리고 강성 지지층들이 모여 있는 김 씨 유튜브에 앞다퉈 출연하며 김 씨를 ‘권력’으로 키워주었다. 여당은 이번 거래설을 제기한 전직 기자는 고발하면서 김 씨는 빼놓았다. ‘기성 언론’처럼 행세하며 권한만 누리고, 책임은 외면한 채 ‘아니면 말고’ 식 폭로로 공론장을 망치는 유튜브 방송을 언제까지 방치할 텐가.
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