통신 3사, 아이폰 RCS 기업 메시징 정식 도입… 긴 문자·고화질 파일 전송 가능

‘브랜드 프로필’ 노출로 스미싱 범죄 예방
SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사는 아이폰 RCS(Rich Communication Services) 기업 메시징을 정식 서비스로 전환했다고 21일 밝혔다.
메시지 클릭 여부 등 통계 데이터 제공으로 마케팅 분석 지원
RCS는 기존 문자 메시지(SMS)와 멀티미디어 메시지(MMS)보다 긴 문장과 고화질 파일을 전송할 수 있는 메시징 서비스다.
RCS는 그동안 국내에서는 안드로이드 운영체제(OS)에서만 지원됐으나 지난해 9월 애플iOS에도 개인용 서비스가 정식 도입됐다. 기업용 서비스는 오픈 베타를 거쳐 이번에 정식 서비스로 전환됐다. 아이폰11 시리즈 이후 모델에서 iOS 26 이상을 사용하는 고객은 RCS를 이용할 수 있다.
이번 정식 서비스 적용으로 메시징 환경이 크게 개선됐다. 기존에는 기업이 발송한 장문형 메시지가 생략돼 표시되면서 가독성이 떨어졌지만 버튼이 없는 글자형 메시지에 한해 긴 내용이 빠짐없이 발송되도록 바뀌었다.
기업이 보낸 메시지를 수신할 때 ‘브랜드 프로필’도 확인할 수 있다. RCS 비즈센터에 브랜드를 등록하면 메시지 발송 시 브랜드 로고가 자동으로 노출되는 시스템이다. 이를 통해 수신자의 신뢰도를 높이고 스미싱 범죄 예방에 도움이 될 것으로 기대된다고 통신사들은 설명했다.
메시지 클릭 여부 등 고객 반응 통계 데이터도 확인할 수 있어 마케팅 효과를 보다 정확하게 분석할 수도 있다. 기존 문자 서비스 대비 합리적인 비용으로 운영 가능한 이미지 템플릿 상품을 통해 중소기업 및 스타트업도 부담 없이 마케팅에 필요한 다양한 이미지를 활용할 수 있다는 설명이다.
RCS 기업 메시징은 통신 3사뿐만 아니라 알뜰폰 고객에게도 발송 가능하다. 고객이 로밍 상태에서도 메시지를 수신할 수 있어 국내외 어디서나 기업 메시지를 받을 수 있다.
통신 3사는 “아이폰 RCS 기업 메시징의 정식 서비스 전환을 통해 고객과 기업 모두에게 신뢰할 수 있는 메시징 환경을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 혁신적인 통신 기술과 서비스로 고객 경험을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
