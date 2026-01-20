“아이와 함께 집에서 장 담가보세요”… 농협경제지주, 영월농협 메주세트 공영홈쇼핑 판매

농협경제지주는 영월농협 메주세트를 오는 21일 공영홈쇼핑을 통해 방송 판매한다고 20일 밝혔다.
영월농협 메주세트는 100% 국내산 영월콩(대두·대원콩)만을 사용해 만든 메주를 중심으로 영월산 건고추와 해양심층수 등 엄선된 부재료가 함께 구성됐다. 여기에 대용량 누름용기까지 포함해, 장 담그기가 처음인 소비자도 가정에서 손쉽게 된장과 간장을 담글 수 있도록 한 것이 특징이다.
최근 요리를 취미나 가족 체험 활동으로 즐기는 소비자가 늘어나면서 아이들과 함께 참여할 수 있는 DIY 키트에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 영월농협 메주세트는 이러한 트렌드에 맞춰 온 가족이 함께 장을 담그며 우리 농산물의 가치와 전통 발효 식문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획됐다.
이번 방송은 21일 오전 9시 20분부터 1시간 동안 진행되며 자동주문전화와 공영홈쇼핑 모바일 앱 및 웹사이트를 통해 주문할 경우 79900원에 구매할 수 있다.
박서홍 농업경제대표이사는 “이번 방송이 아이들과 함께 우리 농산물로 건강한 먹거리를 직접 만들어보는 소중한 경험의 기회가 되길 바란다”면서 “농협은 앞으로도 소비자 편의성과 체험 가치를 높인 고품질 DIY형 가공상품 개발에 적극 나서겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0