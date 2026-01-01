비수도권 지자체 77% “지방소멸 위험 수준 높아”

한경협 조사… 64% “미래 더 비관적”
비(非)수도권 지방자치단체 10곳 중 8곳이 인구 감소와 지방 소멸 위험이 높다고 인식하고 있으며 향후 전망도 비관적인 것으로 나타났다.
19일 한국경제인협회가 비수도권 지자체(120개 중 100개 응답)를 대상으로 ‘인구 감소·지방 소멸 현황 및 과제’를 조사한 결과 응답 지자체의 77%가 현재 인구 감소·지방 소멸 위험 수준이 ‘높다’고 답했다. 권역별로는 강원권에서 가장 많은 85.7%의 지자체가 위험 수준이 높다고 응답했으며, 경상권(85.3%), 전라권(78.6%), 충청권(58.3%) 순이었다.
인구 감소와 지방 소멸의 주된 원인으로는 ‘산업·일자리 부족’을 꼽은 응답이 44.2%로 가장 많았다. 이어 주택·주거환경(21.4%), 의료·보건·돌봄(17.5%), 교육·대학(9.1%), 문화·여가(3.9%) 등이 뒤를 이었다. 전망 역시 부정적이었다. 응답 지자체의 64%는 향후 5년 뒤 인구 감소·지방 소멸 위험이 현재보다 더 커질 것으로 내다봤다. 위험이 완화될 것이라는 응답은 12%에 불과했다.
지방 소멸 대응을 위한 최우선 과제로는 ‘기업 유치’가 37.5%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 주택 보급 및 거주 환경 개선(19.5%), 생활인구 유입 활성화(12.5%), 의료 서비스 강화(7.5%), 지역 중소기업 지원 확대(7.0%) 순으로 정책 수요가 높았다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0