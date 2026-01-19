한돈자조금, 실속·프리미엄 ‘한돈 설 선물세트 기획전’ 전개

한돈자조금관리위원회가 설 명절을 맞아 공식 온라인몰인 한돈몰을 통해 ‘한돈 설 선물세트 기획전’을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 기획전에는 30개 브랜드사가 참여해 신선육 49종, 가공육 7종 등 총 56종의 선물세트가 준비됐다. 행사 기간동안 한돈몰에서는 △설 선물세트 10~20% 할인 △대량 구매 주문 시 10~20% 추가 할인 △선물세트 구매 고객 대상 댓글 리뷰 이벤트 △신규회원가입 할인 쿠폰 및 설 할인 쿠폰 지급 등 혜택도 제공된다.
특히 신선육 선물세트는 4만 원대의 실속형 세트부터 인기가 많은 삼겹살·목살로 구성된 5만 원대 선물세트, 등심덧살·가브리살·갈비살 등 특수부위로 구성된 10만 원대의 프리미엄 선물세트까지 소비자가 취향에 맞게 구매할 수 있도록 구성과 가격대를 다양화했다. 또한 프리미엄 수제 소시지와 햄 등 가공육 세트도 합리적인 가격으로 구성했다.
이기홍 한돈자조금 위원장은 “새해 온 가족이 모여 즐기는 식사는 물론 선물로 전하기에도 부족함이 없도록 맛과 품질, 활용도까지 고루 고려해 이번 기획전을 준비했다”며 “가족에게는 건강을 이웃에게는 건강한 마음을 전하는 설 명절 선물이 되기를 바란다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0