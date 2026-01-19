대상, 대학생 봉사단 9기 모집… 입사 지원 시 우대 혜택

대상이 ‘대상 대학생 봉사단’ 9기를 모집한다고 19일 밝혔다. 모집 기간은 이날부터 내달 2일까지다.
이번에 모집하는 9기 봉사단은 재학생, 휴학생 구분 없이 대학생이면 대상 사회공헌 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 서류심사와 면접 등을 거쳐 내달 12일 최종 합격자를 개별 발표할 예정이다. 합격자는 2월 24~25일 열리는 입단식 및 워크숍에 참여하게 된다. 이후 2026년 2월부터 11월까지 총 10개월간 활동한다.
대상 대학생 봉사단으로 선발될 경우 직원 멘토링, 수료증, 우수 활동팀 포상, 활동비 및 봉사단 굿즈와 푸드박스, 사회봉사활동인증관리시스템(VMS) 실적 인증, 입사 지원 시 우대 등 실질적인 지원과 혜택도 주어진다.
2018년 첫 출범한 대상 대학생 봉사단은 대학가 식당 환경 개선을 통해 청춘들에게 건강한 식사를 지원하는 ‘청춘의 밥’ 프로젝트를 필두로 대상이 전개하는 다양한 사회공헌 및 봉사활동 참여에 앞장서고 있다.
올해부터는 ‘행동하는 존중(RESPECT IN ACTION)’이라는 신규 사회공헌 슬로건 아래 기존의 일방적인 봉사활동에서 벗어나 봉사단원들이 직접 존중이 필요한 대상을 발굴하고, 창의적인 아이디어를 제안해 시민들과 함께하는 참여형 봉사활동을 진행할 계획이다.
김경숙 대상 ESG경영실장은 “대상과 함께 존중의 가치를 세상에 널리 알리고 주도적으로 변화를 만들어갈 열정적인 대학생들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
