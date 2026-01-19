연세유업, 보성산 말차 담은 ‘연세 말차라떼’ 출시

연세유업이 최근MZ세대를 중심으로 확산된 말차코어 트렌드에 맞춰 전남 보성산 말차의 풍미를 담은 가공유 제품 ‘연세 말차라떼’를 출시했다고 19일 밝혔다.
최근 카페 음료와 디저트를 비롯해 RTD(Ready-to-Drink) 음료까지 말차코어의 영역이 확장되는 추세다. 지난해 ‘연세우유 말차 디저트 4종’을 선보인 연세유업은 이러한 흐름에 맞춰 이번에는 연세 말차라떼 출시해 말차 제품군을 가공유 카테고리로 확대했다.
연세 말차라떼는 국내산 프리미엄 보성 말차 100%와 연세유업 1급A 원유를 사용했다. 보성 지역 특유의 따뜻한 기후와 토양에서 자란 보성 말차는 향과 개성이 또렷한 프리미엄 원료로 알려져 있다.
연세 말차라떼는 이날부터 한 달간 네이버에서 단독 판매된 이후 판매 채널을 확대해 나갈 예정이다. 이와 함께 21일 오후 9시에는 ‘네이버 신상잇(EAT)쇼’를 통해 소개된다. 구매 혜택도 제공될 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
