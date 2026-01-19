“보험 잘 되는 약”… 셀트리온 짐펜트라, 美 대형 보험처방집 선호의약품 등재

셀트리온은 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 ‘짐펜트라’가 미국 에버노스 헬스 서비스(Evernorth Health Services) 처방집에 선호의약품으로 등재됐다고 19일 밝혔다. 이번 등재는 이달 1일부터 적용된다.
에버노스 헬스 서비스는 시그나 그룹 산하 의료 서비스 기업으로, 미국 3대 처방약급여관리업체(PBM) 중 하나인 익스프레스 스크립츠(Express Scripts)와 대형 보험사 시그나 헬스케어 등을 운영하는 미국의 대표적인 헬스케어 기업이다.
셀트리온은 앞서 익스프레스 스크립츠와 계약을 맺고 짐펜트라를 선호의약품으로 등재한 데 이어, 이번 에버노스 처방집 등재를 통해 시그나 계열 보험 가입자 전반으로 처방 기반을 넓히게 됐다.
이에 따라 시그나 계열 보험 가입자들은 까다로운 사전 승인 절차 없이 짐펜트라를 처방받을 수 있게 된다. 이로 인해 의료진의 처방 부담이 줄고 환자의 약 접근성도 크게 개선될 것으로 셀트리온 측은 기대하고 있다.
짐펜트라는 2024년 미국 출시 이후 월평균 31%의 처방 성장률을 기록하며 빠른 성장세를 보이고 있다. 지난해 12월 기준 병원 등 의료기관에서의 처방량은 전년 동기 대비 약 5배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 셀트리온 측은 이러한 성과는 주요 PBM과 보험사 등 환급 채널과의 계약 확대에 따른 것으로 현재 미국 환급 시장의 90% 이상을 커버하고 있다고 설명했다.
셀트리온의 기존 자가면역질환 치료제인 ‘인플렉트라’(램시마 미국 제품명)도 미국 대형 보험사 유나이티드 헬스케어의 처방집에 선호의약품으로 등재되며 안정적인 성과를 이어가고 있다. 인플렉트라는 지난해 12월 기준 미국 시장에서 약 30%의 점유율을 기록하며 바이오시밀러 처방 1위를 유지 중이다. 인플렉트라는 오는 2월 1일부터 환급 적용이 시작될 예정이다.
셀트리온은 짐펜트라와 인플렉트라를 중심으로 미국 자가면역질환 치료제 포트폴리오를 확대해 나간다는 계획이다. 지난해 미국에 출시된 스테키마(우스테키누맙)와 앱토즈마(토실리주맙) 역시 기존 제품들과 처방 의료진이 상당 부분 겹쳐 영업 및 마케팅 측면에서 시너지가 기대된다는 설명이다.
셀트리온 관계자는 “짐펜트라와 인플렉트라가 미국 대형 보험사 처방집에 선호의약품으로 등재되며 안정적인 환급 기반을 확보했다”면서 “고수익 후속 제품과 신규 제품 출시를 통해 미국 자가면역질환 시장 공략을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
