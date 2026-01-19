소규모 사업장 맞춤 작업복 지원 ‘아커드 크루 시즌 2’ 모집

워크웨어 브랜드 아커드(ARKERD)가 소규모 작업자 팀을 위한 맞춤형 작업복 제작 지원 프로젝트 ‘아커드 크루’ 시즌 2 참여 팀을 모집한다. ‘아커드 크루’는 소규모 사업장을 대상으로 아커드의 맞춤 워크웨어 제작 서비스를 지원하는 프로젝트다.
지난해 처음 진행된 ‘아커드 크루 시즌 1’에서는 목공, 인테리어, 반려견 훈련 팀 등 다양한 분야의 워커들이 참여했다. 약 4개월간 현장 조사와 인터뷰, 3D 디자인, 샘플 실착과 피드백 과정을 거쳐 각 팀의 작업 환경에 최적화된 맞춤 작업복이 제작·전달됐다.
아커드의 커스터마이징 서비스인 ‘비스포크(Bespoke) 시스템’을 기반으로 제작된 작업복은 단순한 유니폼을 넘어 실제 현장에서 활용 가능한 작업 장비로 설계됐다. 참여 팀들은 작업 효율성과 착용 만족도 측면에서 긍정적인 반응을 보였다.
현장에서 바로 미팅이나 고객 응대로 이어져도 무리가 없는 단정한 디자인과 전문적인 인상은 작업자의 자신감과 팀의 신뢰도를 높이는 요소로 작용했다. 일부 참여 크루들은 “작업복 하나만 바뀌었을 뿐인데 팀 분위기와 소속감, 일에 대한 태도까지 달라졌다”라고 소감을 전했다.
아커드 관계자는 “아커드 크루는 단순한 작업복 지원을 넘어, 소규모 작업장의 안전에 대한 사회적 관심을 환기시키는 프로젝트”라며 “지난 시즌을 통해 그 필요성을 확인했고, 이를 바탕으로 시즌 2를 이어가게 됐다”고 말했다.
2026년에 진행되는 ‘아커드 크루 시즌 2’는 6인 이하의 작업팀이라면 직업군, 지역, 성별, 사업자 등록 여부와 관계없이 누구나 신청 가능하다. 모집은 오늘(19일)부터 오는 29일까지 아커드 공식 인스타그램을 통해 진행된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0