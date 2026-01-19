마카오→홍콩 페리 무료로 탄다… 홍콩관광청, 한국인 대상 프로모션 진행

홍콩관광청이 마카오를 방문하는 한국인 여행객을 대상으로 홍콩행 페리 티켓을 무료로 제공하는 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
프로모션은 이날부터 3월 31일까지 진행된다. 유효한 한국 여권과 홍콩 방문 전 7일 이내 마카오 입국 항공권 또는 전자티켓을 소지한 한국인 여행객이라면 누구나 신청할 수 있다.
무료 페리 티켓은 마카오에서 홍콩으로 이동하는 이코노미 클래스 페리 티켓 1매로, 홍콩-마카오 노선을 운항하는 터보젯 웹페이지를 통해 신청할 수 있다. 웹페이지에서 무료 티켓을 예약한 뒤 마카오 현지 페리 터미널에서 실물 페리 티켓으로 교환해 탑승하면 된다. 재고 소진 시 프로모션은 조기 종료된다.
홍콩과 마카오는 페리를 통해 간편하게 오갈 수 있는 도시다. 이동 시간은 약 1시간 내외로, 항해 중 홍콩 도심과 빅토리아 하버 일대의 풍경을 감상할 수 있으며 홍콩의 스카이라인을 마주할 수 있다.
페리가 도착하는 홍콩-마카오 페리 터미널이 자리한 셩완은 전통과 현대가 공존하는 지역으로, 감각적인 카페와 편집숍 등이 자리잡고 있다. 인근에는 홍콩에서 가장 오래된 도교 사원인 만모사원, 홍콩을 대표하는 디자인·크리에이티브 허브 PMQ 등 주요 관광 스폿도 모여 있다.
홍콩관광청은 1~3월이 대형 문화 행사가 이어지는 시기이며, 온화한 날씨 덕분에 도보로 홍콩을 즐기기에 가장 좋은 시기로 꼽힌다고 설명했다. 특히 아시아 타임지가 선정한 아시아 최고 트레킹 코스 중 하나로 꼽히는 ‘드래곤스 백’, 홍콩 인근 섬을 둘러보는 ‘아일랜드 호핑’ 등을 추천했다.
프로모션 관련 자세한 내용은 홍콩관광청 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
