경제
국토부, 공간정보 민간서비스 확대… ‘나만의 지도’로 상권 분석 가능해져
동아일보
입력
2026-01-19 00:30
2026년 1월 19일 00시 30분
이축복 기자
19일부터 일반인도 3차원으로 ‘나만의 지도’를 제작해 공유하고, 전문 컨설팅 없이도 상권 분석을 해 창업에 활용할 수 있게 된다.
국토교통부는 이런 내용을 담은 브이월드(공간정보 오픈플랫폼) 4단계 고도화 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다. 브이월드는 국가가 생산한 공간정보를 민간에 제공하는 플랫폼이다.
우선 2차원 분석 기능이 현재 4종에서 근접도, 밀집도 등을 포함한 19종으로 확대된다. 이에 따라 전문 컨설팅 없이도 유사 업종과의 거리, 인구 밀집도 등 창업에 필요한 상세한 상권 정보를 확인할 수 있게 됐다.
3차원으로 내가 원하는 지역의 지도를 제작하는 것도 가능해진다. 나만의 등산로나 자전거 도로, 건물 배치에 따른 경관 변화 등을 지도로 만들고 공유할 수 있게 된다.
#3차원 지도
#나만의 지도
#상권 분석
#국토교통부
이축복 기자 bless@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
