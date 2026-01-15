“오토바이 없는 단지”… 삼성물산, 로봇 음식 배달 도입

삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)은 아파트 단지 내에서 세대 현관 앞까지 음식을 배달하는 자율주행 로봇 혁신 서비스를 본격적으로 확장 운영한다고 15일 밝혔다.
이번 서비스는 자율주행 로봇이 복잡한 공동주택 환경을 스스로 극복하고 입주민의 집 앞까지 음식을 안전하게 전달하는 것이 핵심이다.
삼성물산은 지난해 자율주행 로봇 기업 ‘뉴빌리티’ 및 배달 플랫폼 ‘요기요’와 협력해 서초구 래미안 리더스원 단지를 대상으로 서비스 실증을 성공적으로 마쳤다고 전했다.
삼성물산은 그동안 아파트 단지 내 로봇 배달의 최대 걸림돌로 지목되어 온 공동현관 자동문 개폐와 엘리베이터 호출 및 탑승 등의 기술적 난제를 해결했다고 설명했다. 이를 통해 로봇이 외부에서 세대 현관 앞까지 음식을 직접 전달하는 이른바 ‘도어 투 도어(Door to Door)’ 상용 서비스 체계를 구축한 것으로 보인다.
실제로 실증 기간 동안 서비스를 이용한 입주민 113명을 대상으로 조사한 결과 서비스 만족도는 무려 95%에 달했다고 한다. 특히 서비스 필요성에 대해서는 99%가 공감했고 유료 서비스 전환 시에도 이용할 의사가 있다는 응답이 74%로 나타나 높은 시장성을 입증했다고 한다.
삼성물산은 올해부터 서비스 범위를 대폭 넓힌다. 기존 래미안 리더스원 단지 인근에 한정됐던 운영 구역을 반경 1.2km 이내로 확장하고 제휴 식음료점 또한 130여 개로 늘려 입주민들의 선택의 폭을 넓힐 계획이다.
자율주행 로봇은 일반 보행 속도로 이동하며 단지 내 보행자 안전을 확보함과 동시에 주문자만 배달 음식을 픽업할 수 있는 보안 시스템을 갖춰 파손이나 분실 우려 없이 온전한 배달이 가능하다. 또한 오토바이 등 외부 배달 수단의 단지 내 통행으로 인한 사고 위험과 소음, 외부인 출입 갈등 문제도 획기적으로 줄어들 것으로 기대하고 있다.
삼성물산은 음식 배달 로봇 외에도 주거 공간 내 다양한 로봇 기술 도입을 추진하고 있다. 현재 시니어 대상 건강생활 안전도우미 ‘홈 AI 컴패니언 로봇’, 지하 주차장 짐배송 로봇 등 다양한 로봇 기반 서비스를 실증 중인 것으로 알려졌다.
삼성물산 관계자는 “입주민의 일상에 자연스럽게 결합되는 로봇 서비스를 통해 차별화된 주거 경험을 제공하고자 노력하고 있다”면서 “앞으로도 고객 중심의 혁신을 지속해 더욱 편리한 주거 생태계를 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
