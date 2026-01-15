KDI국제정책대학원, 한전과 ‘전기본 통합 전력 DB구축 연구’ MOU 체결

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 지난 14일 나주에서 한국전력공사(사장 김동철)와 전력수급기본계획(이하 전기본) 수요전망 고도화를 위한 통합 전력정보 데이터베이스(DB) 구축 연구 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 AI 확산에 따른 디지털 전환과 탄소중립 달성을 위한 전기화 가속으로 데이터센터와 전기차 등 신규 전력수요가 빠르게 증가하는 가운데, 장기 전력수요 전망의 정확도를 제고하기 위한 기초 전력정보 DB 구축의 필요성에 따라 추진됐다.
이번 협약을 통해 양 기관은 데이터센터 및 전기자동차 전력사용 정보를 포함한 통합 전력 DB 구축 연구, 장기 전력수요 전망을 위한 정보 교류 및 분석 지원, 전기본 수요전망 고도화를 위한 공동 연구 협력 등을 추진할 예정이다.
한국전력공사는 전력수요 전망의 정밀도를 높이기 위한 기초자료를 제공하고, KDI대학원의 김영재 교수는 이를 활용한 통합 전력 DB 구축과 정책·경제 분석, 중장기 전력수급 시나리오 연구를 수행하게 된다.
협약식은 지난 14일 오후 3시 나주 한국전력공사 본사 16층 세미나실에서 열렸으며, 한국전력공사 신운섭 수요효율처장과 KDI대학원 임원혁 연구협력처장이 협약서에 서명하고 상호 협력 의지를 공식화했다. 이후 전력수요 전망 및 대응을 주제로 한 공동 세미나도 함께 개최됐다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 데이터센터와 전기차 등 신규 전력수요원의 확산이 전력수급 체계에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 전기본 수요전망의 과학적 근거를 강화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
향후 한국전력공사는 데이터센터 및 전기차 전력사용 정보 등 기초자료를 상반기 중 제공할 예정이며, 이후 정기적인 자료 제공과 수시 요청에 대한 협력을 지속할 계획이다.
한국전력공사 관계자는 “AI 확산과 전기화 가속으로 전력수요 구조가 빠르게 변화하는 상황에서 데이터 기반의 정밀한 수요전망 체계 구축이 무엇보다 중요하다”며 “KDI국제정책대학원과의 협력을 통해 국가 전력수급 정책 수립의 과학적 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
KDI대학원 관계자는 “이번 협약은 국가 핵심 인프라인 전력수급 정책의 고도화를 위한 협력 모델”이라며 “정책 연구와 데이터 기반 분석을 결합해 전기본 수요전망의 신뢰성과 정책 활용도를 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0