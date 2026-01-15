브라이텍스 카시트 ‘듀얼픽스’, 독일 척추건강협회 최신 인증 획득

글로벌 카시트 브랜드 브라이텍스의 플래그십 모델 ‘듀얼픽스(DUALFIX)’가 독일 척추건강협회(Aktion Gesunder Rücken e.V., 이하 AGR)의 2026 최신 인증을 획득하며, 신생아 척추 건강 및 안전한 탑승 자세를 고려한 구조 설계의 우수성을 인정받았다고 밝혔다.
듀얼픽스는 “최적의 리클라인 구조로 설계되어 사고 충격을 효과적으로 분산하고, 아기의 척추 발달을 고려한 편안한 수면 각도인 ‘골든 앵글(Golden Angle)’을 구현해 AGR의 최신 인증을 획득했다”고 설명했다. AGR은 제품의 인체공학적 적합성을 평가하는 세계적 권위의 기관이다. 듀얼픽스가 획득한 이번 인증은 단순한 배면각도 수치를 넘어 아이의 척추와 탑승 자세까지 고려한 일체형 프레임 구조와 안정적인 설계가 독보적임을 의미한다고 업체측은 강조했다.
최근 신생아 카시트 시장에서는 배면각도가 얼마나 많이 눕혀지는지가 주요 선택 기준으로 부각되고 있다. 그러나 글로벌 안전 기관과 전문가들은 과도하게 눕힌 각도가 오히려 안전을 위협할 수 있다고 경고한다. 미국 국가도로교통안전국(NHTSA)은 “뒤보기 카시트는 적절한 각도로 설치되어야 하며, 지나치게 눕혀서는 안 된다”고 명시하고 있다. 영유아에게는 ‘반쯤 기대는 자세(semi-reclined)’가 적절하며, 과도하게 눕힌 각도에서는 충돌 시 카시트 프레임이 아이를 충분히 보호하지 못해, 심한 경우 아이가 카시트 밖으로 이탈할 위험이 커질 수 있기 때문이다.
안전 전문가들은 아이의 척추를 보호하면서도 편안한 탑승 자세를 유지할 수 있는 균형 지점으로 최적의 배면각도, 이른바 ‘골든 앵글(Golden Angle)’을 정의했다. 브라이텍스는 이러한 전문적 논의를 바탕으로 해당 개념을 카시트 시장에 선제적으로 제시해왔다. 더불어, 카시트는 너무 누워도, 너무 세워도 안 되는 만큼 아이의 척추, 목, 기도를 동시에 보호할 수 있는 안전하고 편안한 균형 각도 150도를 ‘듀얼픽스’에 구현했다.
듀얼픽스는 신생아 이너시트를 통해 몸 전체를 안정적으로 감싸며, 성장에 따라 2단계에 거쳐 내장재를 조절해 각 성장 단계에 맞는 최적의 배면각도를 제공하여 목 떨굼을 효과적으로 방지한다. 아이 몸 전체를 감싸는 ‘코쿤 쉘 시트(Cocoon Shell Seat)’는 강력한 프레임 구조로 전방위 충격으로부터 아이를 보호하며, 특히 골든 앵글에서 안정적으로 아이를 보호할 수 있도록 설계됐다.
이러한 구조적 설계의 완성도는 이번 AGR 최신 인증을 통해 객관적으로 검증됐다. 각도 수치 경쟁이 아닌 ‘안전성과 편안함의 균형’을 기준으로 한 설계력이 듀얼픽스의 핵심 경쟁력임을 다시 한번 입증한 것이라는 설명이다.
브라이텍스 관계자는 “신생아 카시트 선택에서 배면각도는 중요한 요소이지만, 각도 자체보다 더 중요한 것은 아이의 척추와 탑승 자세, 즉 안전성과 편안함을 함께 고려한 균형있는 구조 설계”라며 “듀얼픽스는 2026 최신 AGR 인증을 통해 신생아 최적의 배면각도 ‘골든 앵글’ 설계와 목 떨굼 방지 구조의 우수성을 인정받은 제품으로, 안전과 편안함 모두를 중시하는 부모들이 신뢰하고 선택할 수 있는 기준이 될 것”이라고 밝혔다.
한편, 브라이텍스는 듀얼픽스를 비롯해 어드밴스픽스(ADVANSAFIX), 키드픽스(KIDFIX)까지 AGR 인증을 확보하며, 신생아부터 주니어까지 전 연령대를 아우르는 카시트 라인업 전반에서 척추 건강을 고려한 설계 경쟁력과 글로벌 브랜드의 위상을 다시 한번 입증했다.
