하만 JBL, 차세대 홈시네마 겨냥한 Bar 시리즈 사운드바 4종 출시

하만(Harman) 산하 오디오 브랜드 JBL이 새로운 사운드바 라인업인 JBL Bar(bar) 시리즈 4종을 출시했다. 신제품은 공간 크기와 사용 목적에 따라 선택할 수 있도록 구성됐고 입체 음향과 설치 편의성을 강화한 것이 특징이다.
이번 시리즈에는 JBL의 멀티빔 3.0(MultiBeam 3.0) 기술이 적용돼 별도의 스피커 없이도 서라운드 사운드를 구현한다고 한다. 돌비 애트모스(Dolby Atmos)와 DTS 기반 입체 음향도 지원한다. 모델별로는 1300MK2와 1000MK2가 DTS:X를, 800MK2와 300MK2는 DTS Virtual:X를 지원한다.
신제품에는 작은 소리까지 또렷하게 전달하는 스마트디테일(SmartDetails) 기능과 대사 전달력을 강화한 퓨어보이스 2.0(PureVoice 2.0)이 적용됐다. 플래그십 모델인 1300MK2에는 AI 사운드 부스트(AI Sound Boost) 기술이 탑재돼 높은 음량에서도 저음 왜곡을 줄이고 안정적인 베이스를 제공하는 것이 특징이다.
1300MK2는 듀얼 8인치 드라이버 서브우퍼와 분리형 무선 리어 스피커 2개로 구성됐다. 분리형 스피커는 서라운드용으로 사용하거나 블루투스 스피커로도 활용할 수 있다. 6개의 업파이어링 드라이버를 통해 돌비 애트모스와 DTS:X 기반 3D 사운드도 지원한다. 또 무선 돌비 애트모스 오디오 솔루션인 ‘JBL 원 커맨더(JBL One Commander)’가 적용돼 HDMI ARC 또는 eARC를 지원하는 TV·프로젝터와 무선 연결이 가능하다.
1000MK2는 업파이어링 드라이버와 10인치 서브우퍼, 분리형 리어 스피커를 갖춘 중급형 모델이다. 800MK2는 가상 돌비 애트모스 기반 서라운드 사운드를 제공하고 300MK2는 합리적인 가격대로 기본적인 홈 시네마 환경 구축을 목표로 한다.
모든 신형 제품에는 JBL One 플랫폼이 적용돼 앱을 통한 사운드 설정과 스트리밍 기능을 지원한다. 7밴드 EQ를 활용한 맞춤 설정과 간편 재생 기능도 제공된다고 한다.
신제품은 삼성닷컴 등 온라인몰에서 판매되며 출고가는 ▲1300MK2 259만 원 ▲1000MK2 179만 원 ▲800MK2 129만 원 ▲300MK2 69만9000원이다.
댓글 0