현대차그룹, 테슬라·엔비디아 출신 박민우 박사 영입… 자율주행 개발 ‘특명’

테슬라·엔비디아 출신 자율주행 전문가 영입…글로벌 기술력 강화
SDV 전략 실행력 높이고 소프트웨어 중심 전환 가속
“기술을 제품으로 만드는 실행력”으로 그룹 기술 내재화 주도
젊은 리더십 중심의 글로벌 인재 체계 완성
현대자동차그룹은 13일 자율주행과 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 기반 차량) 경쟁력 강화를 위해 글로벌 기술 리더 박민우 박사를 AVP본부장 겸 자회사 포티투닷(42dot) 대표이사로 영입한다고 밝혔다. 이번 인사는 그룹의 미래 기술 전략을 이끌 핵심 리더십 구축의 일환으로 평가된다.
박민우 신임 사장은 테슬라(Tesla)와 엔비디아(NVIDIA)에서 자율주행 기술의 연구부터 상용화까지 전 과정을 이끈 전문가다. 그는 테슬라 오토파일럿(Autopilot) 개발 초기 단계에서 ‘테슬라 비전(Tesla Vision)’ 체계를 설계·실행하며 카메라 기반 인공지능(딥러닝) 시스템을 구축했다.
이를 통해 기존의 하드웨어 중심 자율주행 기술을 소프트웨어 중심 구조로 전환하는 기반을 마련했으며, 연구 수준에 머물던 기술을 실제 양산 단계로 발전시킨 대표 사례로 평가받는다.
이후 엔비디아에서는 인지(Perception) 및 센서 융합(Sensor Fusion) 기술 조직을 이끌며, 벤츠 등 주요 완성차 브랜드와 협업해 상용화 프로젝트를 추진했다. 자율주행 플랫폼을 실도로 적용 가능한 수준으로 고도화한 그의 경험은 현대차그룹이 강조하는 ‘기술 상용화 역량’과 맞닿아 있다.
올해 48세인 박민우 사장은 현대차그룹 내 최연소 사장으로, 능력과 성과를 중심으로 한 인사 정책의 상징적인 인물로 꼽힌다. 그룹 내부에서도 젊은 리더십이 조직의 역동성과 혁신을 끌어올릴 계기가 될 것으로 기대하는 분위기다.
박 사장은 고려대에서 전기·전자공학을 전공한 뒤 미국 펜실베이니아주립대에서 박사 학위를 취득했으며, 글로벌 무대에서 기술개발 중심 경력을 쌓아왔다. 특히 테슬라 합류 당시 최고 점수를 기록하며 채용된 사례와, 일론 머스크 CEO에게 ‘테슬라 탑 플랜트 어워드’를 수상한 경력은 그의 기술적 역량을 증명한다.
업계에서는 박민우 박사가 세계적 반도체 기업 엔비디아를 떠나 완성차 그룹으로 이직한 배경에도 주목하고 있다. 그의 커리어는 단순한 이동이 아니라 ‘기술이 제품으로 이어지는 과정’을 직접 주도하려는 명확한 방향성에 기반해 있다.
테슬라에서 자율주행 기술의 실제 적용을 경험하고, 엔비디아에서 산업 전반의 기술 플랫폼을 구축한 그는 “현대차그룹이 중장기적으로 기술 내재화와 실행력에 집중하고 있다는 점이 큰 매력으로 다가왔다”고 밝힌 바 있다.
박 사장은 “현대차그룹은 SDV와 자율주행을 넘어 로보틱스와 물리적 인공지능(Physical AI) 역량을 실질적으로 구현할 수 있는 기업이다. 다음 세대의 지능형 모빌리티(Intelligent Mobility)를 선도하며 글로벌 혁신의 기준이 되겠다”고 비전을 말했다.
현대차그룹은 앞서 R&D본부장에 만프레드 하러(Manfred Harrer) 사장을 선임한 데 이어, 박민우 사장을 AVP본부와 포티투닷의 책임자로 영입하며 미래 기술 부문의 핵심 리더십 체계를 완성했다. 이번 인사를 통해 그룹은 SDV, 자율주행, 로보틱스 등 차세대 모빌리티 분야 전반에서 개발과 사업화를 연계하는 ‘S/W 중심 모빌리티 기업’으로의 전환을 본격화할 전망이다.
