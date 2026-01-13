“아침 7시부터 저녁 8시까지”…바뀌는 주식시장

거래소, 주식 거래시간 6.5→12시간 확대…오는 6월 목표
2029년까지 부실기업 230곳 퇴출…시장 체질 개선도 속도
국내 주식을 출퇴근길에 자유롭게 거래할 수 있도록 거래시간을 연장하는 방안이 추진된다. 한국거래소가 오는 6월부터 프리마켓(오전 7~8시)과 애프터마켓(오후 4시~8시) 운영 방침을 밝히면서, 국내 주식거래 시간이 오전 7시부터 오후 8시까지로 늘어날 전망이다. 또 2029년까지 부실기업 230곳 퇴출 등 상장폐지 요건을 강화하면서 시장 체질 개선도 속도가 붙는 모습이다.
13일 금융당국 및 금융투자업계에 따르면 거래소는 지난 12일 금융위원회 산하 유관기관 업무보고에서 거래시간 연장, 상장폐지 요건 강화, 시장감시체계 고도화 등 계획을 밝혔다.
먼저, 국내 주식 거래시간이 오전 7시부터 오후 8시까지로 늘어날 전망이다.
현재 거래소는 오전 9시부터 오후 3시30분까지 정규장만을 운영하고 있다. 이 외에 대체거래소 넥스트레이드가 운영하는 프리마켓(오전 8시~8시50분)과 애프터마켓(오후 3시40분~8시)을 고려하면, 투자자들이 국내 주식을 거래할 수 있는 시간은 오전 8시부터 오후 8시까지다.
이에 더해 거래소가 프리마켓(오전 7시~8시)과 애프터마켓(오후 4시~8시) 개설을 추진하면서, 국내 주식 거래시간은 오전 7시부터 오후 8시까지로 늘어나게 된다. 거래소의 운영 시간만 따지면, 현행 6.5시간에서 12시간으로 확대되는 것이다.
거래소의 정규장과 프리·애프터마켓 주문(호가)은 서로 연동되지 않고 독립적으로 운영될 예정이다. 예를 들어, 투자자가 프리마켓에 ‘삼성전자를 14만원에 사겠다’고 주문을 넣어뒀는데 8시까지 체결되지 않았다면, 이 주문은 9시 정규장으로 넘어가지 않고 취소되는 식이다.
이러한 거래시간 연장은 글로벌 시장의 24시간 거래 흐름에 발맞추기 위함이다. 앞서 정은보 거래소 이사장은 지난 2일 주식시장 개장식에서 “글로벌 자본시장의 경쟁 환경 급변에 대응해 거래시간을 연장하고 단계적으로 24시간 거래 체계를 구축해 가겠다”고 밝힌 바 있다.
또 넥스트레이드가 프리·애프터마켓 운영으로 단기간에 시장점유율을 끌어올리며, 경쟁 체제를 구축한 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다.
한편, 부실기업 퇴출도 속도를 낼 방침이다. 상장유지 기준 상향으로 2029년까지 약 230개 기업이 상장폐지 대상에 오를 것으로 전망된다.
구체적으로 코스피 상장사의 경우 현행 50억원 이상인 시가총액 기준이 단계적으로 강화돼 2028년엔 500억원으로 상향된다. 매출액 기준은 2029년까지 300억원으로 올라간다. 코스닥 시장 또한 시가총액 기준을 현행 40억원에서 300억원으로, 매출액은 30억원에서 100억원으로 기준이 높아진다.
거래소의 자체 시뮬레이션 결과에 따르면 2029년까지 약 230개 기업이 상장폐지 기준에 해당할 것으로 예상되며, 이는 전체 상장사의 약 8% 수준이다.
아울러 거래소는 계좌별 조사 시스템을 개인별 조사로 전환하고, 인공지능(AI)을 활용해 조사 역량을 강화한다. 이상거래 적발부터 심리까지 걸리는 기간을 현재 약 6개월에서 3개월까지 단축하면서, 자본시장 불공정거래 대응에 속도를 내겠다는 방침이다.
