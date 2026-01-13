제네시스, 고성능 전기차 GV60 마그마 출시… ‘미래 10년 철학’ 반영한 신차

브랜드 첫 전기 고성능 모델, 퍼포먼스와 감성의 결합
650마력급 출력과 정교한 제어 시스템으로 새로운 주행 기준 제시
안정적인 차체 설계와 정숙성 강화로 고급 승차감 구현
글로벌 이벤트와 전시 프로그램으로 고성능 브랜드 이미지 강화
제네시스는 13일 전동화 시대를 상징할 고성능 전기차 ‘GV60 마그마(GV60 Magma)’를 출시한다고 밝혔다. 이번 신차는 제네시스가 처음으로 선보이는 하이 퍼포먼스 전용 라인업의 첫 주자로, 단순히 빠른 속도를 넘어 럭셔리와 기술 완성도, 감성적인 주행 감각을 함께 담아낸 것이 특징이다. 자동차 브랜드의 성숙도를 보여주는 고성능 세그먼트에 본격적으로 도전장을 던진 것으로 해석된다.
GV60 마그마는 제네시스가 향후 10년 동안 추구할 ‘정제된 퍼포먼스 럭셔리’의 방향성을 담은 모델이다. 기존 제네시스 라인업이 품질감과 안락함을 강조했다면, 이번 모델은 동력 성능과 정제된 감성의 균형에 초점을 맞췄다. 최고 출력은 650마력에 달하며, 최대 토크는 790Nm로 지금까지 나온 제네시스 전동화 모델 중 가장 강력하다. 기본 모드에서는 448kW, 즉 609마력으로 작동하며 ‘부스트 모드’를 선택하면 약 15초 동안 최대 파워가 출력된다.
정지 상태에서 시속 100km까지 3.4초, 시속 200km까지 10.9초 만에 도달할 만큼 폭발적인 가속력을 갖췄다. 최고 속도는 시속 264km에 달한다. 제네시스는 이러한 극한 출력 상태에서도 안정적인 주행이 가능하도록 모터 냉각 효율과 내구성을 동시에 개선했다고 한다. 고속 주행 시에도 온도를 세밀하게 조절해 과열을 방지하고, 전륜과 후륜 모터의 출력을 자동으로 배분해 운전 상황에 맞게 최적의 균형을 잡는다.
GV60 마그마는 가속 성능뿐 아니라 제동력과 노면 대응력에서도 진보적인 변화를 보여준다. 차체 중심을 낮추는 차세대 서스펜션 지오메트리, 즉 차체 하중을 안정적으로 분배하는 구조가 새로 도입돼 코너링 안정성이 크게 향상됐다. 전자제어 서스펜션(ECS)은 노면 상태를 실시간으로 감지해 충격을 조절하고, EoT(End-of-Travel) 제어 시스템이 차량이 코너를 돌 때 발생하는 기울기를 감지해 즉각적으로 감쇠력을 조정하여 흔들림을 줄인다.
이와 함께 도어 부분과 하체에는 흡차음재가 보강돼 바람이 부는 고속 구간에서도 풍절음이 억제되고, 실내로 전달되는 진동과 소음이 대폭 줄었다. 액티브 노이즈 컨트롤-로드(ANC-R) 시스템은 도로 소음을 반대 위상의 소리로 상쇄해, 전기차 특유의 정숙한 실내 환경을 한층 향상시켰다. 덕분에 운전자는 속도의 자극보다 주행의 부드러움과 감성적인 질감을 잘 느낄 수 있다.
GV60 마그마의 외관은 기존 GV60보다 전폭이 50mm 넓고 높이는 20mm 낮다. 시각적으로 안정적이고 역동적인 인상을 주며, 공기 흐름을 세밀히 다듬은 공력 디자인 요소가 곳곳에 적용됐다. 앞부분에는 공기 저항을 줄이는 카나드 윙 가니시, 양옆의 펜더 에어브리더, 뒷부분의 리어 스포일러가 결합돼 공기역학적 성능을 극대화했다.
새로운 전용 색상인 ‘마그마 오렌지’는 강렬하면서도 고급스러운 분위기를 낸다. 실내는 블랙 옵시디언 톤으로 꾸며졌으며, 시트 스티치를 마그마 오렌지 또는 애쉬 화이트로 선택할 수 있다.
소재는 스웨이드 계열의 샤무드가 적용됐고, 스티어링 휠과 버튼, 엠블럼 등은 다크 메탈과 블랙 하이그로시로 마감돼 독창적인 인테리어를 완성했다. 운전석에는 통풍, 메모리, 쿠션 익스텐션 기능을 포함한 마그마 전용 10-Way 버킷 시트가 장착됐다. 신체를 단단히 지탱하면서도 장시간 운전에도 피로감을 줄이는 구조로 설계됐다.
GV60 마그마는 운전자의 취향에 맞춰 주행 감각을 세밀하게 조율할 수 있다. GT 모드는 고속 주행에서도 흔들리지 않는 안정감을 제공하고, 스프린트 모드는 순간적으로 엔진 출력을 최대치로 끌어올려 폭발적인 가속을 가능하게 한다. 또한 출발 시 강력한 토크를 미리 확보해 즉각적인 반응을 내는 런치컨트롤 기능과, 배터리 온도와 모터 출력을 실시간으로 조정하는 HPBC(High-Performance Battery Control) 시스템이 기본 제공된다.
가상 기어 변속 시스템(VGS)은 내연기관 차량의 변속 리듬을 재현해 전기차 특유의 단조로움을 줄였고, e-ASD 플러스(액티브 사운드 디자인)는 주행 속도에 따라 소리를 다르게 만들어 주행 몰입감을 높인다. 마그마 전용 디지털 인터페이스가 탑재돼 출력, 토크, 온도 등의 정보를 한눈에 볼 수도 있다.
GV60 마그마에는 84kWh 용량의 4세대 배터리 시스템이 장착됐다. 1회 충전으로 약 346km를 주행할 수 있다. 고성능 전기차임에 따라 다소 짧은 항속 거리는 아쉬움으로 평가된다. 제네시스는 배터리 구조와 에너지 관리 방식을 개선해 급속 충전 시 발생하는 열을 줄였으며, 장기적인 배터리 수명 또한 강화했다고 설명했다. 국내 판매 가격은 9657만 원이며, 단일 트림으로 운영된다.
제네시스는 차량 출시와 함께 브랜드 체험 기회를 확장하는 다양한 활동도 진행한다. 1월 중순부터 약 두 달 동안 제네시스 스튜디오 하남에서는 GV60 마그마 실차 전시와 함께 전용 향, 사운드, 차량 부품, 라이프스타일 굿즈 등을 선보일 예정이다. 제네시스 수지, 청주, 강남, 안성 등 주요 거점에서도 순차적으로 전시가 이어진다.
4월 30일까지 차량을 출고한 고객 중 추첨을 통해 두 팀(동반 1인 포함)을 선정, 프랑스에서 열리는 내구 레이스 ‘르망 24시(24 Hours of Le Mans)’ 관람 기회를 제공한다. 항공권, 숙박비, 식비 등 모든 경비가 포함된 특별 프로그램으로, 제네시스의 글로벌 고성능 브랜드 이미지를 높이는 전략이다.
제네시스 관계자는 “GV60 마그마는 제네시스가 구상해 온 고성능 전기차의 비전을 현실로 구현한 첫 모델이다. 정제된 주행 감성과 브랜드 정체성을 결합해 고성능 럭셔리 전기차의 새로운 기준을 세울 것”이라고 말했다.
