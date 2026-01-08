‘금지성분 검출’ 중국산 애경 2080 치약, 전량 회수 조치… “보상안은 피해 접수 시 검토”

‘국민 치약’이라고도 불리는 애경산업의 ‘2080’ 치약 일부 제품이 전량 회수 조치에 들어갔다. 발암 가능성이 제기되는 보존제가 미량 혼입된 것으로 확인되면서다.
애경산업은 7일 “‘중국 Domy(제조업자)를 통해 제조해 수입·판매한 치약 6종’에서 보존제 성분인 트리클로산(Triclosan)이 미량 혼입된 사실이 확인됐다”며 “사실을 확인한 즉시 해당 제품에 대한 수입 및 출고를 중단하고, 제조일자와 상관없이 해당 6종 제품 전량에 대해 자발적 회수를 결정하게 됐다”고 밝혔다.
대상 제품은 △2080베이직치약 △2080데일리케어치약 △2080스마트케어플러스치약 △2080클래식케어치약 △2080트리플이펙트알파후레쉬치약 △2080트리플이펙트알파스트롱치약 등 총 6종 제품이다. 취급 판매업소 또는 애경산업 홈페이지를 통해 제품 회수 및 환불 신청을 접수하면 된다. 제조 일자, 구매처, 구매 일자, 사용 여부, 본인 구매 여부, 영수증 소지 여부 등과 관계없이 회수 신청이 가능하다.
다만 별도의 보상안은 마련되지 않는 것으로 보인다. 애경산업 측은 실제 소비자 피해가 접수되면 관련 보상안을 검토한다는 방침이다. 애경산업 관계자는 “법적 절차에 따르고 있으며, 현재는 판매된 제품에 대한 회수 조치만 진행 중”이라고 설명했다. 또한 회수 물량도 구체적으로 집계되지 않은 것으로 파악된다.
그러면서 “회수 대상 제품 외 모든 치약은 국내에서 생산되고 있으며 품질과 성분에 문제가 없다”며 “이번 일을 계기로 모든 제품에 대해 품질 관리 및 생산 전 과정을 철저히 점검하고, 이런 일이 다시는 재발하지 않도록 관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.
한편 트리클로산은 항균 물질로, 일부 연구에서 내분비계 교란 가능성이 제기되며 장기 노출 시 발암 가능성과 건강 위해성에 대한 우려가 제기돼 왔다. 식품의약품안전처는 화장품·생활용품 등 다양한 제품을 통한 누적 노출 우려가 제기됨에 따라 치약과 화장품 등 대부분의 소비자 제품에서 트리클로산 사용을 금지하고 있다.
