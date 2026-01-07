대상 정원e샵, 저당 곡물 식단 청정원 ‘그레인보우’ 신년 기획전… 최대 45% 할인

대상의 공식 온라인 쇼핑몰 정원e샵이 내달 28일까지 청정원의 저당 곡물 식단 ‘그레인보우’ 기획전을 연다고 7일 밝혔다.
‘그레인보우’는 저속노화, 헬시플레저 등 건강 트렌드에 발맞춰 개발된 청정원의 건강 간편식이다. 귀리와 렌틸콩, 퀴노아 등 여러 곡물에 육류와 채소를 조화롭게 담아 균형 잡힌 한 끼를 즐길 수 있도록 했다. 파우치형과 용기형 두 가지 타입으로 출시됐다.
이번 기획전은 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 ‘집에서도 잡곡 한끼 팩’, ‘직장인 저당 도시락 패키지’와 보다 체계적인 식단 관리를 원하는 소비자들을 위한 ‘한 달 패키지’ 등으로 구성됐다. 특히 20개의 그레인보우 제품으로 구성된 한 달 패키지 구매 시 45% 할인 혜택이 적용되며, 최대 5000원의 적립금도 추가로 제공한다. 이외에도 그레인보우 5종을 하나씩 맛볼 수 있는 체험팩과 제품 3개 구입 시 1개를 추가로 증정하는 3+1 구성도 마련했다.
그레인보우를 직접 체험해볼 수 있는 ‘저당 식단 키트 체험단’ 이벤트도 운영한다. 체험 키트에는 그레인보우 파우치형, 용기형 총 20개와 저당 토마토케찹, 저당 드레싱 등으로 구성된 청정원 LOWTAG(로우태그) 저당 소스 5종이 포함된다.
체험단 신청은 오는 15일까지 정원e샵 그레인보우 기획전 페이지에서 가능하다. 추첨을 통해 총 10명에게 저당 식단 키트를 증정한다. 체험 후 안내에 따라 추가로 리뷰를 작성하면 정원e샵에서 현금처럼 사용할 수 있는 적립금 2만 포인트를 지급한다.
정대철 대상 정원e샵 팀장은 “새해 건강한 식습관을 목표로 하는 소비자들이 부담 없이 저당 식단을 시작할 수 있도록 이번 기획전을 진행하게 됐다”며 “맛과 영양은 물론 간편함까지 모두 갖춘 그레인보우와 함께 건강하고 활기찬 2026년이 되시길 바란다”고 전했다.
