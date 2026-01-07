삼성전자, CES 2026 ‘삼성 기술 포럼’ 마무리… ‘인간 중심 디자인’ 강조

삼성전자가 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 ‘삼성 기술 포럼(Samsung Tech Forum)’을 열고 AI 시대의 ‘기술의 인간적인 면모(The Human Side of Tech: Designing a Future Worth Loving)’를 주제로 패널 토론을 진행했다.
삼성전자는 5일부터 6일(현지시간) 양일간 미국 라스베이거스 윈 호텔(Wynn and Encore Las Vegas)에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 △가전 연결 경험 △TV 서비스 △보안 △디자인 등을 주제로 총 4개 세션의 ‘삼성 기술 포럼’을 진행했다.
6일 삼성 기술 포럼의 마지막 패널 토론에는 삼성전자 최고디자인책임자(CDO) 마우로 포르치니(Mauro Porcini) 사장과 카림 라시드(Karim Rashid), 파비오 노벰브레(Fabio Novembre) 등 세계적인 디자이너들이 참여했다.
이번 토론에서는 AI 시대에 디자인을 통해 기술이 표현력 있고 따뜻하며 감성적으로 공감 가능한 존재로 진화할 수 있는 방안에 대해 깊이 있는 논의가 진행됐다. 포르치니 사장은 “삼성전자 디자인의 목표는 기술을 통해 사람들의 삶의 질을 풍요롭게 하는 것”이라며 “삼성전자가 디자인과 기술을 통해 더 오래 건강하게 살고 더 나은 삶을 누리며 자유롭게 자신을 표현하고 기술을 통해 삶의 흔적을 남길 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.
특히 패널들은 AI가 사람의 창의성을 대체하는 도구가 아니라, 감성지능(Emotional Intelligence)과 상상력(Emotional Intelligence)을 증폭하는 ‘도구’가 되어야 한다고 강조했다. 포르치니 사장은 이러한 관점을 ‘AI X (EI + HI)’라는 새로운 공식으로 정의하며 “디자인 개발 단계에서는 AI가 감성지능과 상상력에 의해 증폭되고, 사용자가 제품을 사용할 때는 AI가 감성지능과 상상력을 증폭시키는 역할을 해야한다”고 설명했다.
업계 리더십 강화를 위해 마련된 삼성 기술 포럼 이번 토론을 끝으로 마무리됐다. 지난 5일 진행된‘삼성 기술 포럼 첫 번째 세션에서는 우리 삶을 안전하고 편안하게 만들어 줄 차별화된 AI 홈 생태계에 대해 논의했다.
두 번째 세션은 ‘AI 시대의 보안과 개인정보보호’를 주제로 오픈 머신(Open Machine) CEO 앨리 K. 밀러(Allie K. Miller), 퓨처 투데이 전략 그룹(Future Today Strategy Group) CEO 에이미 웹(Amy Webb), 글로벌 AI 자문가 잭 카스(Zack Kass)와 삼성전자 AI 플랫폼센터 백신철 그룹장이 패널 토론을 진행했다.
세 번째 세션에서는 스모쉬(Smosh) CEO 알레산드라 카타네제(Alessandra Catanese), NBC 유니버설 브루스 카지노(Bruce Casino) 부사장과 삼성전자 VD 사업부 살렉 브로드스키(Salek Brodsky) 부사장이 패널로 참여해 ‘스트리밍 서비스를 통한 TV 시청 경험 재정의’를 주제로 이야기를 나눴다.
