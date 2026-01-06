호텔신라, 中 시안에 ‘신라모노그램’ 개관…중국 시장은 처음

호텔신라는 다음달 2일 중국 시안에 라이프스타일 호텔 브랜드 ‘신라모노그램’을 개관한다고 6일 밝혔다. 신라 브랜드로 중국 시장에 호텔을 운영하는 것은 이번이 처음이다.
신라모노그램 시안은 지상 22층 규모로 총 264개 객실을 갖춘 라이프스타일 호텔이다. 한식당, 중식당, 올데이 다이닝 등 3개의 식당과 22층 라운지, 실내수영장과 사우나 및 피트니스 등 다양한 부대시설이 마련됐다.
전 객실은 시안 도심과 자연 경관을 파노라마 뷰로 조망할 수 있게 설계됐다. 비즈니스·휴양 등 다양한 투숙 목적을 고려해 기존 신라 모노그램보다 객실 면적을 넓혔다.
호텔이 문을 여는 중국 시안은 풍부한 역사 유적을 갖추고 있다. 글로벌 기업들도 다수 진출해 있다. 비즈니스와 관광 수요가 모두 높은 지역으로 꼽힌다. 호텔신라는 신라모노그램 시안을 통해 관광 수요와 비즈니스 수요를 동시에 충족하겠다는 계획이다.
호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라’, 어퍼업스케일(고급)급인 ‘신라 모노그램’, 비즈니스호텔인 ‘신라스테이’로 이어지는 호텔 라인업을 갖추고 있다.
이소정 기자 sojee@donga.com
