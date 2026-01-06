[단신]AIA생명, 달러 기반 연금보험 출시 外

AIA생명은 초고령화 사회와 빨라지는 은퇴 시기를 고려해 ‘(무)AIA 글로벌 파워 미국달러 연금보험’을 출시했다고 5일 밝혔다. 이 상품은 월납 금리연동형 연금보험으로 안전자산인 달러를 활용한 통화 분산으로 연금 자산의 가치를 높일 수 있도록 설계됐다. 중장기 환급률을 높게 적용해 시간이 지날수록 더 큰 연금 재원을 마련할 수 있는 것이 특징이다. 일정 시점 이후 발생하는 ‘연금 강화 보너스’와 ‘미국 금리 연동 보너스’, 장기간 유지 시에는 연금 개시 시점 기본 보험료의 최대 15%를 ‘고액계약 보너스’로 제공한다.
■ 한투운용 ACE ETF, 지난해 시장점유율 상승폭 1위
한국투자신탁운용은 지난해 한 해 동안 ACE 상장지수펀드(ETF)가 기록한 시장점유율 상승 폭이 ETF 사업자 28곳 중 1위를 기록했다고 5일 밝혔다. 지난해 말 기준 한투운용의 ETF 시장 점유율이 8.53%로 전년 대비 0.97%포인트 상승했다. 지난해 점유율 상위 10개 자산운용사의 평균 점유율은 0.04%포인트 하락했지만 한투운용의 점유율은 상승했다. 한투운용은 지난해 18개 신상품을 출시하는 등 시장 수요에 적극 대응했고, 국내 최초 금현물 ETF인 ‘ACE KRX금현물’에 개인 매수가 몰렸다고 설명했다.
■ 애큐온저축은행, ‘모이Go모임통장’ 출시
애큐온저축은행은 모임 회비 관리와 일정 공유 기능을 갖춘 ‘모이Go모임통장’을 출시했다고 5일 밝혔다. 이 상품은 다양한 목적의 모임 자금을 효율적으로 관리할 수 있도록 개발됐다. 모임장은 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 모임원을 초대하고 회비 납부 현황을 확인할 수 있다. 1인당 최대 10개 계좌까지 개설 가능하다. 금리는 기본 연 2%이며 모임 인원 조건이 충족되면 연 0.7%포인트의 우대금리를 제공한다. 모임장 포함 2명 이상이면 500만 원, 4명 이상일 경우 최대 1000만 원까지 우대금리가 적용된다.
■ 우투증권, 내년까지 국내 주식 온라인 거래 수수료 면제
우리투자증권이 내년 말까지 국내 주식 온라인 거래 고객을 대상으로 수수료 면제 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다. 우투증권은 “고객들의 국내 주식투자 진입장벽을 최소화하고 보다 자유로운 투자 결정 수립 환경을 제공하기 위해 혜택을 마련했다”고 설명했다. 우투증권 고객이 온라인 채널로 국내 주식을 거래할 경우 증권사 거래수수료 없이 유관기관 제 비용만 부담하면 된다.
