전국한우협회-G마켓, 한우 할인 행사 ‘G락페’ 진행

전국한우협회는 2026년 새해를 맞아 한우 소비 활성화를 위해 G마켓 특가 프로모션 ‘G락페(G마켓 질러락 페스티벌)’를 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 전국한우협회와 G마켓이 공동 기획한 ‘우리한우 판매 촉진 캠페인’의 일환이다. 전국한우협회 측은 대형 온라인 마켓플레이스를 통해 한우 농가의 판로를 확대하는 동시에 소비자에게 실질적인 혜택을 제공하는 상생 협업 모델이라고 설명했다.
G락페 참여 소비자는 내달 1~3일 고품질 한우를 시중가 대비 최대 65% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 행사 시작일인 1월 1일 자정에는 온에어 핫딜 코너에서 한우가 메인 상품으로 집중 조명될 예정이다. 1월 1일 대표 상품으로는 ‘엄마네 한우(1++ 등급) 부위별 골라담기 특가’가 마련됐다. 육회, 국거리, 불고기, 차돌박이, 등심 등 가정 내 수요가 높은 주요 부위를 엄선해 최대 65% 할인된 가격으로 제공한다.
G마켓 관계자는 “2026년의 시작을 알리는 첫 G락페인 만큼, 고객 선호도가 높은 한우 등 신선식품 및 시즌 인기 상품을 엄선했다”며 “고물가 속 장바구니 부담을 덜기 위해 다양한 할인 혜택을 준비했다”고 말했다.
민경천 전국한우협회장은 “이번 행사가 장바구니 물가 부담을 덜어주고 한우 농가에는 안정적인 소비 기반을 마련하는 상생의 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
행사의 자세한 내용은 G마켓과 옥션의 ‘G락페’ 행사 페이지 내 식품관에서 확인할 수 있다.
