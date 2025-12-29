삼성전자 C랩이 키운 스타트업들 ‘CES 혁신상’ 17개 수상

삼성전자는 스타트업 육성 프로그램 ‘C랩’을 통해 발굴·육성한 스타트업 15개 회사가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’에 참여한다고 29일 밝혔다.
삼성전자는 CES 2026에서 ‘C랩 전시관’을 운영해 스타트업의 글로벌 진출을 지원할 계획이다 이들 스타트업은 베네시안 엑스포 내 스타트업 전시관 유레카 파크에서 인공지능(AI), 로봇, 디지털 헬스 등 다양한 분야의 혁신 기술과 서비스를 선보일 예정이다.
참여 기업은 삼성전자가 외부 스타트업을 육성하는 ‘C랩 아웃사이드’ 8개사, 사내벤처 프로그램 ‘C랩 인사이드’ 2개사, 대구창조경제혁신센터 협업 스타트업 1개사, 삼성금융네트웍스의 ‘삼성금융 C랩 아웃사이드’ 4개사로 구성됐다. 올해는 대구·광주·경북 등 지역 기반 C랩 스타트업 7개사가 참여하며 C랩 전시 중 역대 가장 많은 수의 비 수도권 지역 스타트업들이 CES에 등장하게 됐다.
C랩을 통해 육성된 스타트업들은 미국소비자기술협회(CTA)가 발표한 ‘CES 2026 혁신상’에서 최고혁신상 2개를 포함해 총 17개의 혁신상을 받기도 했다. 최고혁신상을 받은 ‘망고슬래브’와 ‘스튜디오랩’은 모두 C랩 인사이드에서 출발해 분사한 기업이다. 삼성전자는 2012년 C랩 인사이드를 도입한 이후 현재까지 사내벤처와 외부 스타트업 총 959개를 육성했으며, 내년 중 1000개를 넘을 것으로 보인다.
