“술집 대신 오락실”… 올해 1인당 2만4000원 썼다

KB카드 조사, 30대 2만6000원 최고
인형 뽑기방, 오락실이 2030세대에서 큰 인기를 끌며 올해 오락실에서 1인당 카드 이용금액도 훌쩍 늘어난 것으로 집계됐다.
방문 고객 수는 20대 52%로 최다
25일 KB국민카드가 전국 문화·취미 업종 가맹점 약 400곳의 결제 데이터를 분석한 결과 올해 1월부터 11월까지 오락실 카드 이용금액은 1인당 2만4105원으로 집계됐다. 이는 지난해 1만9683원보다 22.5% 증가한 금액이다. 2023년(1만8103원)과 비교하면 33.2% 늘었다.
특히 30대의 1인당 카드 이용금액이 2만6077원으로 가장 높았다. 지난해(2만562원)보다 26.8% 늘어난 수준이다. 이어 20대(2만4316원), 40대(2만2316원)의 순으로 많았다. 5060의 1인당 카드 이용금액은 2만 원보다 적었다.
반면 방문 고객 수 비중은 20대(52%)가 절반 이상을 차지했다. 30대 방문 비중은 그의 절반가량인 27%로 집계됐다. 오락실을 찾은 사람은 20대가 더 많았지만 씀씀이는 30대가 더 큰 셈이다.
오락실은 유동 인구가 많은 지역에 대형 게임센터 형태로 신설되며 규모를 늘리고 있다. 행정안전부에 따르면 올해 1∼11월 전국에 청소년게임제공업장(인형 뽑기방·오락실 등)은 1555곳이 생겼다. 이 추세대로라면 지난해 신규 업장 수(820곳)의 두 배를 넘길 것으로 전망된다.
이런 업장들은 인형 뽑기, 리듬 게임 등 즐길거리를 다양하게 둬 이용자들이 오락실에 머무는 시간을 늘리고, 이로 인해 소비가 증가한 것으로 풀이된다.
KB국민카드 관계자는 “오락실이 대형화하고, 여기에 소비력을 갖춘 30대의 여가 문화가 술자리 위주에서 스포츠·오락 중심으로 바뀐 추세가 맞물려 카드 사용액이 늘어난 것으로 보인다”고 설명했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
