서울 아파트값, 한강벨트-강남 중심 상승폭 커져

서울 아파트 가격이 전주보다 더 가파르게 상승했다. 민간 통계에서도 서울 아파트값 상승 폭이 전주보다 커진 것으로 나타났다.
25일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 통계에 따르면 12월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주(0.18%) 대비 0.21% 올랐다. 11월 넷째 주부터 4주간 0.17∼0.18%의 상승률을 보이다가 상승 폭이 확대됐다. 부동산원은 “거래 절벽 속 일부 선호단지 위주로 체결된 상승 거래가 반영됐다”고 설명했다.
구별로는 이른바 한강벨트인 성동(0.31→0.34%), 광진(0.24→0.25%), 마포구(0.18→0.26%)가 상승 폭을 키웠다. 용산구는 전주(0.31%) 대비 0.3% 올라 높은 오름세를 이어갔다. 강남권도 마찬가지로 서초(0.24→0.28%), 강남(0.19→0.22%), 송파구(0.28→0.33%)에서 일제히 오름폭이 확대됐다. 목동이 포함된 양천구 역시 0.3% 오르면서 지난주(0.23%)보다 상승률이 커졌다.
경기에서는 용인시 수지구가 지난주 0.43%에서 0.51%로 상승세가 크게 가팔라졌다. 성남시 분당구(0.43→0.44%)와 하남시(0.37→0.42%)도 여전히 강세를 이어갔다.
KB부동산이 발표한 12월 넷째 주 통계에서도 서울은 전주(0.17%) 대비 0.21% 올랐다. 경기 지역 역시 성남시 분당구(0.51%), 광명시(0.42%), 하남시(0.35%), 용인시 수지구(0.29%) 등이 상승했다.
댓글 0